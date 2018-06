Tactile Facile l’application d’Orange qui va tout changer

Chaque année, Orange présente des innovations en faveur de ses clients handicapés. Cette année Orange lance une application révolutionnaire « Tactile Facile »

Tactile Facile est une application Android*, disponible sur les mobiles de marque Orange, permettant aux clients et salariés d’Orange d’accéder facilement aux fonctions de base d’un téléphone : effectuer des appels, envoyer des SMS, et accéder aux applications. Les actions sont simples et adaptées à différents profils utilisateurs. Contrairement à d’autres offres du marché, l’application sera gratuite pour tous les clients d’Orange et disponible fin juin 2018.

Tactile Facile a été conçue par Orange avec notamment ses équipes de recherche, design, développement, marketing, ressources humaines et salariés en situation de handicap en tant que testeurs pour améliorer l’expérience utilisateur dans une démarche de « conception pour tous ». Elle est la première application mobile innovante avec plusieurs interfaces adaptées à cinq profils** d’utilisateurs spécialisés sur la sécurisation de la manipulation et les réglages des gestes.

Ce sera la première application qui fournira une réponse à un maximum de situations contraintes et par ailleurs évoluera avec l’intégration de nouveaux profils.

Une première pour une application offrant une interface conçue dans la logique de « Conception Universelle ».

Elle est optimisée pour résoudre les contraintes de manipulations, de rendus et de compréhension pour chaque type d’utilisateur. Chaque profil d’utilisation répond à des besoins spécifiques, qu’ils soient Visuels, Auditifs, Moteurs, ou liés à la Compréhension.

Selon François-René Germain, Directeur de l’accessibilité du Groupe Orange: « Avec le lancement de cette application qui est une exclusivité Orange, la première application multi- profils aussi complète, nous souhaitons accompagner tous nos clients en fournissant à chacun, en fonction de son profil d’usage d’un smartphone Orange, une interface utilisateur adaptée et des interactions facilitées. Notre priorité est l’accompagnement dans la vie numérique des personnes handicapées ou âgées afin de faciliter leur vie quotidienne ; la nouvelle application annoncée ce jour permettra à chaque personne selon sa déficience de pouvoir communiquer en toute autonomie à partir de l’ensemble des fonctionnalités offertes par un smartphone ».*

Tactile Facile qu’est-ce que c’est ?

La nouvelle application Android qui permet aux salariés et aux clients d’Orange d’effectuer des appels, envoyer des SMS, accéder aux applications, à la caméra du téléphone … une suite d’actions simples avec un usage adapté à divers profils d’utilisateurs !

Totalement inédite sur le marché, Tactile Facile permet aux personnes âgées ou en situation de handicap d’ajuster selon leurs besoins l’interface du téléphone d’une façon intuitive et compréhensible par tous.

Tactile Facile comment ça marche ?

5 profils d’utilisateurs disponibles, s’adaptant à vos besoins.

– Un profil Facile pour un usage très simplifié

– Deux profils pour des déficiences visuelles (légères, sévères)

– Deux profils moteurs pour les personnes ayant des difficultés de pointage et de manipulation.

Les points forts de l’application

Le niveau d’accessibilité est maximal pour chaque profil : réglages de la taille des caractères et du contraste, vocalisation des menus, sonification des touches …

Tactile Facile est un produit évolutif, d’autres profils d’utilisateurs sont à venir.

Orange et l’accessibilité

Le Groupe Orange s’est engagé à favoriser l’accès à la communication de tous, notamment aux personnes handicapées et âgées en déployant un dispositif Autonomie en faveur de l’inclusion numérique.

Orange s’attache aussi à développer un réseau de distribution accessible avec 432 boutiques dont 271 labellisées « autonomie » en France et 35 en IDF.

Enfin, la stratégie d’open innovation du Groupe vise à favoriser une réponse rapide aux personnes handicapées par la mise en place de partenariats avec des start-up du secteur.

* Application Android compatible à partir de la version 6 disponible sur les mobiles de marque Orange.

** 5 profils sont disponibles : facile, vision+, vision++, moteur micro geste, moteur défilement.

Pour en savoir plus :

https://boutique.orange.fr/informations/accessibilite- autonomie/

https://bienvivreledigital.orange.fr/autonomie