Tabou pour l’audimat

Trente ans à rattraper pour combler le manque d’adaptation de la société : France 2 a enquêté sur ce «scandale français» qui isole et prive de leurs droits des enfants et des adultes. Le handicap serait un sujet tellement tabou qu’il constitue, selon les journalistes, un risque du point de vue de l’audience. Ce risque, le service public et le producteur Tony Comiti ont accepté de le prendre et “Tant pis si c’est un flop au niveau de l’audimat, on le fait”, explique Marie-Pierre Raimbault, qui a enquêté sur le sujet. «Si le public s’intéresse peu à ces sujets, c’est plus par manque d’information que d’intérêt. »