Tab’Lucioles une application pour les personnes lourdement dépendantes

Tab’Lucioles est une application pour tablettes disponible gratuitement sur App Store et Google Play. Conçue pour cultiver de manière simple les liens entre les personnes handicapées en grande dépendance ou les seniors en perte d’autonomie et leurs aidants (familles, professionnels…).

STIMULER , FAVORISER LES ÉCHANGES ET L’AUTONOMIE …

Plusieurs objectifs ! Un accès simple aux images, vidéos et musiques

Tab’Lucioles est née d’un constat : il n’existait aucune application adaptée aux personnes en situation de handicap mental sévère ou en grande dépendance.

À quelques rares exceptions près (jeux “d’action/réaction” très limités), les applications ne sont pas adaptées aux difficultés, besoins, motivations et compétences des personnes très dépendantes intellectuellement et physiquement. Pourtant, la plupart d’entre elles sont véritablement attirées par les photos, les films et la musique. L’application Tab’Lucioles leur permet d’accéder facilement à ce type de contenus.

Un espace de partage avec la famille et les amis

Le but de l’application est de faire plaisir et de stimuler la personne aidée en lui rappelant de bons moments entre amis ou en famille, donnant des nouvelles des proches en images et paroles, partageant des images et vidéos sur des sujets qui lui plaisent… Bref, c’est une voie simple pour se manifester à des personnes qui n’ont souvent comme seuls interlocuteurs réguliers que leurs camarades de collectivité et les aidants « très proches ».

Un nouvel outil pour les professionnels

Tab’Lucioles peut être employée par les professionnels (éducateurs, AMP, aides-soignants, infirmiers, médecins…) pour favoriser un accompagnement individualisé, encourager les échanges, la motricité, l’ouverture, le dialogue autour des photos …

Un support innovant de co-construction entre professionnels et familles

Les professionnels peuvent construire en quelques minutes un album commenté sur la dernière sortie ou la séance de sport adapté et les parents sur les vacances ou le dernier week-end. Chacun peut alors, selon les droits d’accès qui lui sont accordés, utiliser ces albums avec la personne aidée, voire même les enrichir.

Parents et professionnels peuvent ainsi élaborer ensemble par correspondance un album pour préparer la personne dépendante à un examen médical en rassemblant dans un album des photos que familles et professionnels auront collectées : le cabinet, le médecin, les différents actes qui seront réalisés…

« Les personnes dépendantes peuvent, à l’arrivée chez le dentiste ou à l’hôpital sans y être préparées, devenir agressives envers elles ou les autres alors qu’il aurait parfois suffi de bien leur expliquer et montrer par le biais de l’application par exemple », explique Jean-Marie Lacau, Directeur de Réseau-Lucioles.

L’application Tab’Lucioles a nécessité plusieurs années de travail et d’engagement. Elle a été développée par Réseau-Lucioles, une association créée en 2004 sur l’initiative de parents et de professionnels. Cette association a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap mental sévère.

Publications, films, formations, enquêtes, colloques…

Réseau-Lucioles a déjà réalisé plus de 23 actions abouties sur des thèmes clés (sommeil, alimentation, comportements-problèmes, douleur, jeux et jouets, épilepsie, construire la confiance, management, chirurgie, etc.).

« Depuis plusieurs années, nous constatons que les travaux de Réseau-Lucioles pour les personnes en situation de handicap mental sévère profitent aussi aux seniors en perte sévère d’autonomie. C’est le cas notamment de notre application Tab’Lucioles à qui elle s’adresse également », précise Jean-Marie Lacau, Directeur de Réseau-Lucioles.

Contact

Jean-Marie LACAU,

jm.lacau@reseau-lucioles.org

www.tablucioles.org