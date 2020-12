Tablettes et écrans : pas inoffensifs

Listen to this article Listen to this article





Alors que l’utilisation des Smartphones et tablettes numériques se développe à vitesse grand V, et par des utilisateurs de plus en plus jeunes, l’ASNAV, Association Nationale pour l’Amélioration de la vue, tire la sonnette d’alarme. « Outre l’impact sur la concentration, ces outils utilisés sans aucune limite peuvent avoir des effets néfastes sur la santé visuelle de l’enfant et augmenterait le nombre de myopes, commente-t-elle. Quand on sait que les jeunes Français passent en moyenne 2h15 par jour les yeux rivés sur l’écran de leur tablette ou de leur smartphone, il est recommandé aux parents de rester vigilants sur la durée et la fréquence d’utilisation ». L’ASNAV conseille par ailleurs de respecter quelques conseils élémentaires pour conserver de bonnes capacités visuelles :

« – Lors de l’utilisation d’un écran, instaurer des pauses toutes les 20 minutes en s’obligeant à changer d’activité ou mieux encore à sortir à l’extérieur ;

– Surveiller la distance – au moins 30 cm – et l’orientation de l’écran, quel que soit l’écran (télévision, ordinateur, tablette…);

– Harmoniser la lumière de la pièce;

– Porter ses lunettes en permanence quand elles ont été prescrites ;

– Consulter régulièrement un spécialiste en cas de fatigue visuelle ».

www.asnav.org