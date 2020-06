Saint-Quentin-en-Yvelines et l’INTA organisent les 6 et 7 avril 2011 : Une table ronde internationale sur les problématiques de la santé et du vieillissement. Plusieurs experts internationaux viendront réfléchir et croiser leurs expériences sur l’une des problématiques majeures du 21ème siècle.

Lieu de la table ronde : Faculté des Sciences de la Santé

Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Bâtiment François Rabelais – 9 boulevard d’Alembert- 78280 Guyancourt