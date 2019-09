Table ronde « Handicap, recruter et être recruté à Lyon »

L’AFIJ (L’adresse emploi des étudiants et des jeunes diplômés) et le club Handi Plus du Medef LYON-RHONE rassembleront recruteurs et jeunes en situation de handicap autour de la question du recrutement jeudi 20 octobre de 16h30 à 18h30.



En parallèle de ses services ouverts à tous les étudiants et jeunes diplômés issus de l’enseignement supérieur, l’Association pour Faciliter l’Insertion Professionnelle des Jeunes Diplômés, a développé des actions complémentaires spécifiques pour les jeunes en situation de handicap rencontrant des difficultés particulières dans leur accès à une première expérience professionnelle.

Dans ce cadre, un partenariat solide s’est développé entre l’AFIJ et le Club Handi Plus du MEDEF Lyon-Rhône dont les actions respectives se sont révélées complémentaires : l’AFIJ accompagne les jeunes dans leurs démarches et les prépare à l’univers professionnel tandis que le Club Handi Plus accompagne les entreprises dans leurs démarches pour l’emploi des personnes handicapées (information, sensibilisation, appui au recrutement…). Ainsi, ce partenariat représente aujourd’hui une véritable passerelle entre les jeunes et les entreprises.

C’est dans cette perspective, que l’AFIJ et le Club Handi Plus s’associent dans l’organisation cet événement visant à rassembler ces deux publics lors d’un échange collectif autour de la question du recrutement et du handicap.

