Tabac: hausse des prix va augmenter “de l’ordre de 6%”

Le ministre du Budget Eric Woerth a annoncéque le prix des cigarettes allait augmenter “de l’ordre de 6%”. “C’est ce que demandent les fabricants” de tabac, a-t-il déclaré sur les ondes d’Europe 1, estimant qu’une hausse de “10%, c’est trop”. Cette “grosse augmentation” est “compatible avec le plan Cancer qu’annoncera le président de la République” avec “Roselyne Bachelot” “bientôt”, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, à propos de l’exonération de charges pour les repas des employés des restaurateurs, Eric Woerth a souligné qu’il n’était “pas favorable” à sa suppression. A ses yeux, une telle mesure donnerait “le sentiment que ce qu’on a donné à ce secteur immense de la restauration et très pourvoyeur d’emplois, on le reprendrait d’une autre main”. Le ministre a ainsi conclu: “Nous ne voulons pas donner le sentiment d’une incohérence”.

Droit à l’image

Le ministre du Budget s’est également dit “assez favorable” à une modification du régime fiscal des “stars du foot”. Aujourd’hui, 30% de leur revenu échappe à l’impôt. “On verra dans la discussion parlementaire. Je verrais ce qu’en pense également la ministre des Sports, nous verrons avec les clubs”, a expliqué Eric Woerth. “Ce droit à l’image, il est vrai, protège d’une certaine façon un certain nombre de joueurs pour qu’ils viennent en France”, et “protège des clubs par rapport à la concurrence d’autres clubs qui paient beaucoup plus dans d’autres pays”, mais “je suis plutôt ouvert à ce qu’on regarde ça”, a-t-il répété