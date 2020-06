Des t-shirts humoristiques handi-responsables : Le regard Français

Le Regard Français : Des t-shirts humoristiques handi-responsables pour valoriser les différences avec humour

Portrait de deux entrepreneurs et de leur projet atypique porté par l’humour et la dérision. Valentin et Kévin nous racontent comment ils ont décidé de produire des t-shirts humoristiques handi-responsables et Made in France.

Des t-shirts avec des phrases fun et décalées pour mettre en avant vos complexes et vos différences avec humour. Le tout basé sur une production handi-responsable et Made in France. Voilà le projet de Kevin et Valentin. Pour eux l’humour et l’autodérision sont des atouts de poids dans la revendication de la différence. Kevin a 27 ans. Il a une formation de manager en santé et c’est l’auxiliaire de vie de Valentin. Celui-ci est titulaire d’un master en physiologie et pathologie musculaire.

Comment a eu lieu votre rencontre ?

On s’est rencontrés en colonie de vacances. Au fil des années on est devenus copains, amis, potes, colocs et associés…

On a quasiment tout vécu ensemble, en passant par les moments en famille, les amis, les soirées, la colocation, les voyages, le travail, également les emmerdes, mais surtout les bons moments. Alors, comme on n’est jamais rassasiés, cette fois-ci, on a décidé de vivre ensemble le grand saut de l’entrepreneuriat.

Que pouvez-vous nous dire de vote projet ?

Notre projet consiste à créer des t-shirts humoristiques et décalés, notamment sur le handicap mais aussi sur toute forme de différence pour les mettre en avant, avec certes de l’humour mais aussi une certaine fierté. Ces t-shirts sont bien sûr destinés à celles et ceux qui aiment manier l’autodérision.

Notre but, que chacun puisse revendiquer ses différences avec humour.

Quelles sont les étapes de construction de votre projet ?

Nous allons dans un premier temps rédiger des phrases issues de notre propre vie et de notre expérience, mais avant tout des gens qui nous entourent. On s’inspire de leur humour et de leur façon de rire de leur situation. Nous avons lancé une campagne de Crowdfunding le samedi 22 Février sur la plateforme Ulule. Cela nous a permis d’avoir des précommandes pour ensuite pouvoir lancer la production.

Qui va produire ces t-shirts humoristiques handi-responsables ?

Pour la fabrication des T-shirts, aujourd’hui nous sommes en collaboration avec une entreprise adaptée (ITHAC) à Riorges qui emploie 26 personnes en situation de handicap. Celle-ci réalisera la confection du t-shirt. Ensuite la broderie, le conditionnement, le packaging et l’expédition seront réalisés par l’ESAT Denis Cordonnier à Dardilly.

Avec le Regard Français, il y a notre volonté de faire rire, mais avant tout de faire réfléchir. C’est pour ça qu’il est important pour nous de valoriser les compétences des travailleurs en situations de handicap, en faisant de notre production, une production plus solidaire et plus handi-responsable comme on a coutume à l’appeler. Prouver que l’on peut faire de la qualité en collaboration avec des entreprises adaptées et des ESAT, c’est notre défi pour faire changer les regards.

On met vraiment un point d’honneur à cette démarche qui nous tient à cœur. Il faut noter qu’au minimum 80% de la production sera réalisée par des personnes en situation de handicap. Pour un début, c’est vraiment super et très encourageant pour faire encore mieux plus tard.

Comment pourra-t-on se procurer ces t-shirts ?

Dans un premier temps, une campagne de financement participative était pour nous la meilleure solution. Celle-ci s’est déroulée en février 2020 sur la plateforme Ulule. C’était un moment extrêmement important pour le Regard Français. Nous l’attendions avec impatience pour voir si nos valeurs plaisent à notre communauté déjà très active et derrière le Regard Français. Dans un second temps, le public pourra se procurer les t-shirts sur notre site de E-commerce déjà en ligne http://bit.ly/LeRegardFrançais

Quels types de slogans humoristiques proposez aujourd’hui sur vos t-shirts ?

« En roue libre » pour une personne en fauteuil roulant. « Ce t-shirt m’a coûté un bras » pour une personne amputée d’un membre supérieur. « Je me suis levé du mauvais pied » pour une personne amputée d’un membre inférieur. « Team cerise » pour celles qui ont des petites poitrines ou « team pamp’ » pour les autres…

Quelle est votre clientèle principale ?

Ce sont essentiellement les personnes âgées de 20 à 35 ans. Mais plus largement, tous les gens qui se retrouvent derrière la philosophie du « rire de soi » pour se revendiquer et s’assumer ainsi que les personnes voulant donner du sens à leur consommation en achetant plus éco-responsable, solidaire et made in France. Nous comptons aussi sur les communautés de proches et les réseaux.

Pour en savoir plus sur les t-shirts humoristiques handi-responsables produits par Le regard Français : https://www.leregardfrancais.fr/