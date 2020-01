Syndrome Gilles de la Tourette : Le film Brooklyn Affairs sort des clichés

Le film Brooklyn Affairs aborde le syndrome Gilles de la Tourette à travers un thriller hors normes

Un thriller américain hors du commun où l’on voit se côtoyer Bruce Willis et Édouard Norton (lui-même réalisateur du film) au cœur de la ville de New York. Souffrant du syndrome de Gilles de la Tourette, qui provoque chez lui des troubles nerveux et des tics de langage, le personnage principal, brillamment joué par Édouard Norton, met son excellente mémoire et ses talents de détective à l’épreuve pour comprendre qui a tué son ami et pourquoi. Mais de nombreuses personnes vont lui mettre des bâtons dans les roues… Sa maladie n’aidant pas toujours, et compliquant parfois ses relations professionnelles et personnelles.

Brooklyn Affairs sort des clichés en abordant le handicap comme une part de la personnalité parmi d’autres, tout en démontrant la complexité que le syndrome Gilles de la Tourette peut recouvrir en termes d’acceptation de soi et de rapports aux autres.

Sorti depuis le 4 décembre 2019 dans les salles de cinéma françaises.