Sydney en fauteuil roulant : Préparez votre voyage avec Tétra Trip

Guide touristique : Sydney en fauteuil roulant

À travers ce guide touristique Sydney en fauteuil roulant, destiné aux personnes à mobilité réduite et à leurs proches, Nathalie Filice, jeune femme tétraplégique présidente de l’association Tétra Trip, raconte son périple en Australie et partage ses bons plans pour tous ceux qui voudraient suivre ses traces : logements adaptés, transports, activités et lieux accessibles… L’objectif est ainsi d’aider les personnes à mobilité réduite à se rendre en Australie avec toutes les informations utiles à leur épanouissement. Cet ouvrage est le fruit d’une coopération entre Hatanna Éditions et l’association Tétra Trip pour réaliser cet ouvrage.

L’association Tétra Trip a vu le jour en juillet 2017, suite à des voyages vécus en fauteuil roulant. Elle a pour but de faciliter les séjours des personnes à mobilité réduite au travers de ses guides. D’autres guides du même type sont déjà parus pour les destinations Guadeloupe et Nouvelle Calédonie.

Livre numérique, Hatanna Éditions, 10,99 euros.

Plus d’infos sur : https://hatanna-editions.fr