AG2R Isica organise un symposium sur le thème du Bien Vieillir dans le cadre du 19e Congrès mondial de gérontologie et de gériatrie. Ce Congrès , ouvert aux professionnels du secteur, se déroulera du 5 au 9 juillet 2009 au Palais des Congrès sur le thème « Longévité, santé et prospérité ». AG2R ISICA, dont l’action sociale est tournée vers l’amélioration de la qualité de vie et le bien-être des salariés et des retraités, sera partenaire de ce congrès au travers d’un symposium sur le Bien Vieillir.

Ce symposium portera sur le Système d’Information Permanent sur l’Autonomie Fonctionnelle (SIPAF), une étude de santé publique commanditée par AG2R ISICA et réalisée sur un échantillon annuel de 3 000 allocataires des institutions de retraite du groupe, UGRR-ISICA et UGRC. Amorcée en 2008 pour une durée prévue de 6 ans, son objectif est d’analyser, par âge et par génération, toutes les conséquences de la perte d’autonomie.

Les premiers résultats de cette étude seront dévoilés à cette occasion.

AG2R ISICA consacre chaque année un budget de 35 millions d’euros à des aides individuelles et des projets collectifs notamment dans les domaines du vieillissement (accompagnement de la perte d’autonomie à domicile ou en structures collectives), de la prévention santé, de la lutte contre l’isolement, du maintien à domicile, etc. C’est pour aller plus loin dans le développement des services proposés et renforcer ses actions de prévention, qu’AG2R ISICA a souhaité mettre en place un système d’information sur la connaissance de la perte d’autonomie fonctionnelle chez les personnes âgées, et des facteurs qui peuvent influer sur ce risque.

« Comprendre et accompagner le Bien Vieillir : présentation d’une étude longitudinale sur les conditions du bon vieillissement des allocataires AG2R ISICA». Le 5 juillet 2009 de 16h à 17h30 Palais des Congrès – Salle Maillot – Paris