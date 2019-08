Sylvain Couthier, Président d’ATF, nommé Délégué Régional UNEA* pour l’Ile de France

L’Union Nationale des Entreprises Adaptées (UNEA) est un groupement qui depuis plus de 20 ans rassemble et fédère les Entreprises Adaptées. Sylvain Couthier, Président d’ATF, société spécialisée dans la gestion, la reprise et la réutilisation ou recyclage d’équipements électroniques et informatiques professionnels en fin de vie, vient d’être nommé Délégué Régional UNEA pour l’Ile de France par le bureau de l’UNEA, pour une durée de 2 ans. L’efficacité et la légitimité de l’UNEA réside dans sa présence sur le terrain au niveau régional. Le réseau de proximité territorial est animé par ses délégués régionaux. Leurs missions sont multiples.

En tant que Délégué Régional UNEA Ile de France, Sylvain Couthier aura pour missions :

Rassembler, réunir et promouvoir les Entreprises Adaptées (EA)

Pour établir localement un maillage fort d’entreprises, les délégués régionaux proposent tout au long de l’année des réunions et des rencontres, afin de permettre à chacun d’élargir son réseau et d’échanger des bonnes pratiques.

Être le relais entre l’UNEA et le terrain des priorités et préoccupations des Entreprises Adaptées



Proches des Entreprises Adaptées locales, les délégués régionaux sont les témoins des préoccupations des dirigeants, et font remonter vers le siège les disparités et les dysfonctionnements rencontrés quotidiennement sur le terrain dans l’application de la Loi.

Ils apportent également des réponses ciblées aux besoins des partenaires de l’UNEA situés en région.

Relayer et décliner localement les actions et propositions de l’UNEA



Porte-parole de l’UNEA, les délégués régionaux organisent localement la défense et la promotion des EA. Ils informent les adhérents des actions entreprises par le siège, et relaient les messages adressés aux politiques et institutions.

Influencer, agir et tisser des liens durables avec tous les acteurs locaux

Les délégués régionaux sont les interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics locaux et des réseaux axés sur le développement économique dans leur région. Ainsi ils communiquent le savoir-faire des EA, accompagnent la création et le développement de nouvelles entreprises et facilitent la mise en place de partenariat.

Sylvain Couthier, Président du groupe ATF et de sa filiale ATF GAIA, Entreprise Adaptée

Le groupe ATF se positionne aujourd’hui comme le spécialiste de la gestion et de la reprise de parcs d’équipements électroniques et informatiques professionnels en fin de vie, avec la fourniture de prestations de services associées à forte valeur ajoutée.

ATF GAIA, Entreprise Adaptée filiale d’ATF a été créée en 2008 et intervient auprès des entreprises depuis la collecte du matériel jusqu’au recyclage en conformité avec la réglementation. L’ensemble des actes de gestion et de valorisation des parcs informatiques sortant est coordonné par les équipes spécialisées d’ATF GAIA, constituées ou dirigées par des travailleurs handicapés.

A propos du groupe ATF

Créée en 1995, ATF exerçait initialement une activité de brokerage micro dédiée à l’environnement Apple. Depuis 1998, ATF a ouvert ses compétences au marché Intel et s’est spécialisée dans le rachat des parcs informatiques des grands comptes. ATF étend alors ses activités de revente de matériels reconditionnés aux professionnels de l’informatique, à la vente de pièces détachées constructeurs aux sociétés de maintenance. Plus récemment, ATF a étendu son offre de reprise de parc, allant de la micro informatique aux gros systèmes, en passant par la téléphonie, la monétique et les imprimantes.

Aujourd’hui le groupe ATF se positionne comme le spécialiste de la gestion et de la reprise de parcs d’équipements électroniques et informatiques professionnels en fin de vie, avec la fourniture de prestations de services associées à forte valeur ajoutée.

Le groupe ATF réunit 50 collaborateurs et affiche un chiffre d’affaires 2009 de 6 millions d’euros.

www.atf.fr