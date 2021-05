Surdité : une vidéo interactive pour sensibiliser à ce handicap

Ecouter article Ecouter article





Casser les préjugés et sensibiliser à la surdité et les handicaps auditifs, voilà l’objectif de “Entendons-nous bien !”, un projet de vidéo interactive développé par le Centre Auguste Jacoutôt.

Il existe beaucoup de stéréotypes, idées préconçues et questionnements autour des personnes présentant un handicap auditif ou atteintes de surdité, par exemple, sur la façon de communiquer avec eux. Pour remédier à cela et sensibiliser le grand public à ce sujet, le Centre Auguste Jacoutôt, établissement spécialisé dans la déficience auditive, a créé un serious game* sous forme de vidéo interactive, nommé “Entendons-nous bien !”. Ce projet, unique en France, est gratuit et accessible à tous en ligne.

La vidéo “dont vous êtes le héros”

Le serious game met en scène Anatole, un étudiant souffrant de surdité dans quatre moments de sa vie quotidienne : une journée en classe, une journée en entreprise, en pause déjeuner avec des collègues et en soirée avec des amis. Le personnage principal est joué par Luca Gelberg, comédien malentendant, oralisant et possédant un appareil auditif.

“Entendons-nous bien !” amène le spectateur à réfléchir dans les différentes situations que vit Anatole avec sa surdité. Pour ne pas laisser transparaître un côté moralisateur, le scénario présente quelques touches d’humour et les propositions aux questions, présentes tout au long du jeu, sont parfois décalées.

*Un serious game (qui se traduit en français par “jeu sérieux”), est une activité qui mêle une intention “sérieuse” (pédagogique, marketing, informative, communicationnelle, etc.) avec des moyens ludiques, issus du jeu vidéo.

Pour tester le serious game et accéder directement à la vidéo interactive, vous pouvez vous rendre sur le site internet dédié : entendonsnousbien.com.

Afin de rendre accessible au plus grand nombre cette opération de sensibilisation à la surdité, les concepteurs du serious game ont également réalisé une vidéo de présentation du concept qu’ils ont élaboré. Nous vous proposons de la découvrir ci-dessous.

Camille Romand