Surdité : savoir reconnaître les premiers signes

La campagne de dépistage des troubles auditifs baptisée Hein ?, rencontre bien plus qu’un succès d’estime. A tel point que « depuis son lancement fin février, nous avons reçu plus de 40 000 appels », souligne le Pr Bruno Frachet, responsable du service d’oto-rhino-laryngologie de l’Hôpital Avicenne à Bobigny et président de l’Association France Presbyacousie. Lire la suite l’article

Le principe de la campagne il faut le dire, est original. « Le dépistage est pratiqué au téléphone et de manière totalement anonyme », explique-t-il en effet. « L’objectif est de dépister la presbyacousie », un déficit auditif lié au vieillissement qui touche deux personnes sur trois après 65 ans. Insidieuse, la presbyacousie exige une attention particulière pour être accessible au dépistage.

« A côté de la presbyacousie, la première cause d’atteinte auditive, ce sont les traumatismes sonores, liés au travail et aux loisirs. Viennent ensuite deux circonstances particulières : le traumatisme sonore aigu, typiquement un coup de fusil, ou la répétition de traumatismes, notamment professionnels », affirme le Pr Frachet.

Vous avez besoin d’augmenter le volume de la radio ? Vous trouvez que « les autres », et notamment les enfants ou petits-enfants, ne parlent pas assez fort ou n’articulent pas bien ? Voilà autant de signes que votre audition a baissé. Enfin si, dans une ambiance bruyante, vous avez l’impression d’entendre sans comprendre ce qui se dit, c’est un signe essentiel. Vous ne devez pas le manquer.

« Si j’ai pris conscience de mes problèmes d’audition, c’est notamment parce que mes proches se plaignaient de devoir répéter plusieurs fois les mêmes choses », souligne Antoine, 38 ans. « On se plaint souvent de ne pas comprendre ce que disent les autres » confirme Bruno Frachet. « Or c’est là vraiment, le signe d’une perte auditive».

Dans tous les cas, consultez votre médecin. Il fera un bilan et vous fera consulter un ORL. Si nécessaire, celui-ci prescrira une aide auditive.

Source: Destination Santé