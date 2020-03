Surdité et emploi : valoriser ses compétences sur le marché du travail

Valoriser ses compétences sur le marché du travail : Les recommandations de l’URAPEDA pour concilier surdité et emploi

Article réalisé par notre partenaire URAPEDA. Le parcours des demandeurs d’emploi est parfois long et difficile. Les offres sont rares et convoitées. Valoriser ses expériences et ses compétences est primordial pour se distinguer des autres candidatures. La question du handicap dans ce contexte est ambivalente. Elle peut être perçue à la fois comme le risque de perturber la cohésion d’équipe, voire de freiner la productivité d’une entreprise, et donc faire peur au futur employeur. Mais elle peut être vue également comme une plus-value tant au niveau humain, légal que financier pour l’entreprise. Un idéal de société devrait être à notre sens, qu’une personne soit embauchée au-delà de son handicap, pour ses compétences et ses qualités en tant que personne et que futur employé. Voici nos conseils pour concilier surdité et emploi.

L’URAPEDA Auvergne Rhône Alpes agit pour favoriser l’accessibilité du parcours professionnel des personnes sourdes en apportant des solutions concrètes. Nos actions répondent principalement à un besoin de connaissance, de sensibilisation et de compréhension de la surdité pour les employeurs et des attentes et enjeux du monde de l’entreprise pour les personnes sourdes.

Lever les freins à l’embauche

Pour être accompagnée par l’URAPEDA la personne sourde doit être inscrite dans le parcours de l’emploi : être en poste ou à la recherche d’emploi et inscrite à pôle/cap emploi ou à la mission locale. En tant que prestataire de service du handicap auditif, les actions de l’URAPEDA sont financées par l’AGEFIPH. La personne sourde bénéficie de l’accompagnement d’une interface de communication, qui assure le suivi et la coordination des différentes démarches.

L’URAPEDA intervient en collaboration avec le monde du travail et permet d’apporter une expertise sur la surdité. Les professionnels apportent une écoute et un soutien à la personne, l’accompagnant dans son vécu avec la surdité mais également dans sa démarche professionnelle. En accord avec le projet de chacun, des actions sont proposées : aménagement de poste et mise en place d’aides techniques (appareillage, accessibilité, prise d’informations etc.), accompagnement sur le parcours professionnel par un interprète LSF-Français oral ainsi que l’interface référent pour assurer le suivi et l’adéquation du projet, appui lors des contacts avec l’entreprise, travail en collaboration avec les référents de parcours (pôle/cap emploi, mission locale…), catalogue de formations (écrit professionnel, culture d’entreprise, gestion des émotions etc.).

En complémentarité, les actions à destination des entendants permettent de rassurer et de mieux appréhender la thématique surdité et emploi. L’URAPEDA propose des animations ludiques et collaboratives autour de l’audition, de la surdité, de la Langue des Signes. Elle dispense des formations pour l’amélioration de l’accueil des publics sourds, sur la communication avec un collaborateur sourd, sur l’apprentissage de vocabulaire en LSF en milieu professionnel, etc.

Valoriser les compétences

L’environnement professionnel répond à une « culture d’entreprise » composée de règles, d’attentes en termes de savoir-être et savoir-faire, de comportements adaptés. Nous avons constaté l’importance de familiariser certains futurs salariés sourds éloignés du monde du travail à ces attentes implicites. En ce sens, l’antenne Grenobloise de l’URAPEDA a entrepris d’expliciter ces fonctionnements attendus en proposant des ateliers de préparation à l’entretien d’embauche. Ce dernier est une étape incontournable pour accéder à un nouveau poste. L’URAPEDA propose d’aborder cette étape sous la forme d’ateliers thématiques. Mettre en avant ses qualités humaines et professionnelles, déceler les compétences attendues par l’employeur mais aussi apprendre à parler de son handicap, sont des sujets travaillés lors de ces ateliers et mis en pratique par des simulations d’entretien à la fin de chaque session.

Les différentes actions de l’URAPEDA sont pensées et mises en place pour garantir l’accessibilité et l’inclusion professionnelle des personnes sourdes. Nous avons constaté que ce « droit au travail » est parfois mis en péril par un manque de connaissance sur les possibilités légales et pratiques d’embauche, sur les aménagements à mettre en place, sur les compensations possibles, ou encore du fait de malentendus sur les capacités, les compétences et le rôle de chacun. L’enjeu de l’URAPEDA est en ce sens double : accompagner la personne sourde dans une démarche professionnalisante en vue d’accéder et de s’adapter au monde du travail, et sensibiliser ce dernier à la surdité en répondant aux craintes liées aux méconnaissances sur le public sourd qui circulent dans le monde entendant.