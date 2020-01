Surdité : dépistage généralisé pour les nouveau-nés espagnols

Désormais, tous les nouveau-nés espagnols bénéficieront du dépistage systématique de la surdité, après l’approbation récente des derniers décrets par Madrid mais également par la Catalogne. Le système de santé du pays est en effet basé sur les régions, appelées Communautés autonomes, qui ont toutes compétences pour la prise en charge des patients. Les problèmes de gestion des résultats du dépistage dans ces deux régions liés à la taille de leur population avaient retardé la généralisation du dépistage à l’intégralité du pays.

La Conféderation des familles des enfants malentendants (FIAPAS) a reçu cette nouvelle avec une grande satisfaction, après plus de vingt ans de revendications pour ce droit universel. Et d’étayer son propos avec quelques données statistiques : cinq nouveau-nés sur mille présentent une surdité, soit quelque 2 500 familles espagnoles tous les ans et 50% seulement des enfants présentant ce handicap sont identifiés en amont comme à risque. A quand la même démarche en France ? Source : Audition-infos.org