Suppression des RASED: l’APAJH prend position

Au moment où le Gouvernement se prépare à présenter au Parlement son rapport sur la politique du handicap, comme suite à la Conférence nationale de Juin 2008, la Fédération des APAJH (Associations pour les adultes et jeunes handicapés) tient à rappeler son engagement permanent pour que le « Droit à l’école » des enfants en situation de handicap, comme pour tous les autres enfants, soit pleinement reconnu et mis en œuvre.

Elle rappelle l’actualité du « Manifeste pour le droit à l’école », proclamé dès Juin 2004 à son initiative, associant les organisations syndicales de l’Education nationale et les deux fédérations de parents d’élèves, qui définissait entre autres, les conditions de la scolarisation d’enfants « présentant des besoins éducatifs et scolaires particuliers » et la nécessité de développer des moyens spécifiques d’accompagnement, d’aide et de soutien de ces enfants, adolescents, jeunes adultes de l’école maternelle à l’Université.

Aujourd’hui, elle ne peut que déplorer et dénoncer l’incohérence d’une politique qui affirme dans ses discours, adhérer à ces objectifs et qui, dans le même temps, supprime les moyens en personnels nécessaires à ces actions d’aide et de soutien.

A cet égard, elle s’élève à nouveau contre la suppression de 1500 postes de réseau d’aide aux enfants en difficulté que les heures de soutien personnalisé ne sauraient remplacer.

Jean-Louis GARCIA

Président de la Fédération des APAJH