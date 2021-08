Suivre les Jeux Paralympiques de Tokyo : À la télévision et en ligne

Ecouter article Ecouter article





Comment suivre les temps forts des Jeux Paralympiques et le parcours des athlètes français ? Découvrez nos recommandations !

À la télévision

Comme lors de précédentes éditions des Jeux paralympiques, il sera possible de suivre une partie des épreuves sportives sur les chaînes de France Télévisions, diffuseur exclusif des Jeux Paralympiques, à travers plus de 100h de direct. « Cette 16e édition nipponne promet de vives et grandes émotions. Du 24 août au 5 septembre, ce sont 4 400 sportifs déterminés à porter haut les couleurs de leurs nations respectives qui participeront à cet événement international avec au total 12 jours de compétition, 22 sports représentés par 12 fédérations et 540 médailles d’or à la clef », précisent les responsables de France télévisions.

Parmi les membres de l’équipe France Télévisions qui animeront ces 12 jours d’événements :

Présentation : Laurent Luyat et Marie Mamère

Reportages : Guillaume Papin et Frédéric Bazille

Commentaires

Jean-Philippe Guillin,

Stéphane Lippert

Laurent Bellet

Alexandre Boyon

David Sandona

Consultants

En plateau : Sami El Gueddari

Natation : Ludivine Munos

Football et tennis de table : Julien Soyer

Escrime, basket, rugby, badminton : Cyril Moré

Multisports : Pierrick Giraudeau

Des vidéos, un guide et des articles en ligne sur France TV sport

Vous pourrez également suivre l’intégralité des Jeux paralympiques sur le site https://www.france.tv/sport/handisport/jeux-paralympiques/

Cette plateforme proposera en effet 8 flux en simultané, une diffusion des meilleurs replays, des meilleurs extraits de la compétition et un focus sur les athlètes français. Sans oublier des articles de décryptage, des calendriers, les résultats, des fiches athlètes, et le tableau des médailles.

En parallèle, un guide des programmes permettra de connaître les différents directs sur chaque journée et une application proposera aux internautes d’être informés en temps réel des principales actualités de cet événement sportif.

Sur internet et sur les réseaux sociaux

Le site du comité France Paralympique : https://france-paralympique.fr/ et ses pages Facebook et Twitter : @FranceParalympique

Le site de la fédération Française handisport : http://www.handisport.org/category/jeux-paralympiques/ est ses pages Facebook et Twitter @FranceParalympique