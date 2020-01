Suisse: le fondateur de Transport Handicap Valais récompensé

Le prix 2009 de la Fondation Cérébral, doté de 20 000 francs suisses a été décerné à Fernand Ballestraz. Le fondateur de l’Association Handicap Valais a été récompensé pour son travail en faveur de la mobilité des personnes handicapées.

Né en 1949, Fernand Ballestraz s’est toujours senti des affinités avec les personnes défavorisées, écrit la fondation Cerebral jeudi dans un communiqué. Père de trois enfants, il a adopté avec son épouse six enfants en Inde, dont certains handicapés. Educateur et enseignant, il fonde en 2003 Transport Handicap, car le Valais est dépourvu de ce type de services.

Un an plus tard, soixante chauffeurs effectuaient déjà trois cent voyages par mois avec sept véhicules. En 2006, Transport Handicap devient une association à but non lucratif, dotée d’un budget de 800 000 francs suisses (plus de 500 000 euros). L’entreprise est soutenue par le canton, des services clubs, des bienfaiteurs privés et la Fondation Cérébral.