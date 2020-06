Succès du Forum Exéco : 660 rencontres entre des candidats en situation de handicap et des grandes entreprises nationales

La 18ème édition du Forum Exéco, forum de l’emploi réservé aux candidats handicapés, s’est tenue mardi 31 mars 2015, à Grenoble. Organisé par le cabinet de conseil associatif Exéco, le forum a permis la rencontre entre 146 candidats reconnus travailleurs handicapés et 22 grandes entreprises nationales, comme Siemens, Thalès, HP, Somfy…

Un forum au service de l’évolution des politiques handicap !

Avec près de 660 entretiens pour 80 postes à pourvoir, dont un grand nombre de contrats en alternance, Exéco a su une fois encore prouver sa qualité et son intérêt pour les candidats en situation de handicap et pour les entreprises présentes.

Au regard de la loi, les entreprises d’au moins 20 salariés doivent compter dans leur effectif au moins 6 % de travailleurs handicapés, faute de quoi elles sont contraintes de verser une contribution financière à l’AGEFIPH.

Pourtant, et malgré une loi incitative, le taux d’emploi moyen des entreprises françaises (privées hors accord) reste faible : 2,9 %. Plusieurs éléments expliquent ce constat : tout d’abord, il est à noter que les contraintes liées au handicap ne sont pas les seuls freins à l’embauche. En effet, le manque de qualification des candidats en situation de handicap rend complexe le sourcing des entreprises qui recherchent des niveaux de qualification au-delà des niveaux BAC + 2. En effet, environ 7 personnes handicapées en recherche d’emploi sur 10 ont un diplôme de niveau CAP ou BEP. C’est le cas de la majorité des entreprises clientes d’Exéco. C’est pour répondre à ce besoin qu’Exéco pré qualifie les candidats au forum, en fonction de leur profil et des prérequis des entreprises. Ces dernières ont ainsi la possibilité de rencontrer un grand nombre de candidats qualifiés et qui ont les compétences recherchées pour les postes proposés. Ainsi, candidats et entreprises rentabilisent le temps passé sur le forum.

Un des freins au recrutement de personnes en situation de handicap réside dans les stéréotypes et les préjugés qu’ont les managers à l’égard des candidats en situation de handicap. Le stéréotype négatif existant biaise l’évaluation des candidatures et rend plus difficile la mise en avant des compétences.

« Des études en psychologie et sociologie, montrent d’une part que les stéréotypes ne sont pas immuables et peuvent devenir positifs, et d’autre part que c’est notamment grâce à la rencontre avec des personnes handicapées dans le cadre professionnel, que le stéréotype peut être modifié, permettant ainsi de limiter les biais et de faciliter l’objectivité dans l’analyse des candidatures pour que celle-ci reste centrée sur les compétences » souligne Laurence Bayle, consultante Exéco.