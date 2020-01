Succès du 1er Forum « Jeunesse-handicap-entreprise »

Organisé par le CIDJ en partenariat avec la Société Générale et ARPEJEH, le 1er Forum « Jeunesse-handicap-entreprise » s’est tenu du 7 octobre 2010. Forum 100 % accessible, il avait une double vocation “orientation” et “emploi”, pour les jeunes, quel que soit leur handicap. ARPEJEH, la Société Générale et le Comité handicap du CIDJ ont apporté les garanties, l’aide et le soutien nécessaires.

Les chiffres-clés du Forum :

– 1 800 jeunes accueillis, de toutes situations de handicap, sensori-moteurs mais aussi psychique et mental,

– 80% du public avaient entre 14 et 25 ans, et 20% plus de 25 ans

– Niveau moyen : bac

– Plus de 50% des jeunes rencontrés étaient en recherche d’emploi, le plus souvent leur premier emploi.

– 25% des jeunes étaient en recherche de contrat en alternance ou de stage.

– 30 enseignes et organismes spécialisés présents

– Les emplois administratifs et du secteur tertiaire ont été les plus demandés.

Des entreprises prestigieuses dans tous les secteurs

– Sont venues recruter : ACCOR, ADECCO, Banque Populaire Rives de Paris, BNP PARISBAS, Capgemini France, EDF, Lafarge Plâtres, LVMH, la Société Générale, Dassault systèmes, Orange France Télécom, PLUS Intérim, QUICK, Reed Expo, SALTO-LB développement et la plate-forme d’insertion JEREMY pour des offres de contrats en alternance, et APAIPS, APF Blanqui et la Sellerie parisienne pour le secteur adapté.

– HANPLOI, Pôle Emploi, JOBEKIA, Tremplin Entreprise et l’AFIJ ont présenté leurs offres et leurs conseils.

Des entretiens d’embauche positifs :

– 30 CV retenus sur 40 jeunes reçus par l’APAIPS

– 31 CV retenus sur 50 jeunes reçus par EDF

– 27 CV retenus par Orange

– 17 CV sélectionnés pour 10 postes à l’ESAT Sellerie parisienne …

Des conseils pour les formations et l’orientation

– Des conseils sur mesure pour les aider à construire un projet professionnel ont été proposés par : l’Université Pierre et Marie Curie, le réseau de formation continue FAGERH/CRP, le GRETA M2S, l’ADAPT et l’association ARPEJEH

– Des informations sur les formations et les métiers données par les conseillers du CIDJ

Des services et des outils adaptés appréciés par les jeunes handicapés

– Plaquettes en braille des services du CIDJ

– Interprètes en langue des signes

– Accompagnement pour déficients visuels…

Un service permanent du CIDJ

Entretiens personnalisés d’orientation personnalisés adaptés aux jeunes handicapés

– Gratuits et sans rendez-vous

– Par les conseillers du CIDJ et les conseillers d’orientation-psychologues du CIO Mediacom

