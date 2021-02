Succès de la cérémonie inaugurale des Specials Olympics

Ecouter article Ecouter article





VARSOVIE (AFP) – Une parade des équipes de 56 pays d’Europe et d’Asie a ouvert samedi soir la cérémonie d’inauguration à Varsovie des jeux Olympiques Spéciaux (Special Olympics), organisés pour la première fois dans un pays d’Europe centrale et de l’Est. Environ 1.400 sportifs handicapés mentaux et leurs accompagnateurs ont défilé devant plus de 20.000 personnes remplissant les gradins bondés du stade nouvellement construit du club de football du Legia Varsovie.

Le président polonais Bronislaw Komorowski et le chef historique du syndicat Solidarité Lech Walesa, ainsi que le président de la Fédération internationale du football Joseph Blatter, la légende du football néerlandaais Johan Cruyff et plusieurs autres personnalités du monde du sport et de la culture, dits ambassadeurs des jeux Olympiques Spéciaux, ont participé à la cérémonie retransmise en direct par la télévision publique polonaise.

La partie artistique a été assurée notamment par Mick Hucknall, chanteur du groupe britannique Simply Red.

Les sportifs participeront à des épreuves d’athlétisme, badminton, tennis, tennis de table, basket, football féminin, bowling, patins à roulettes et force athlétique.

Une dixième discipline sera réservée aux sportifs les plus gravement handicapés mentaux et physiques qui participent au Programme d’entraînement appliqué aux activités motrices des jeux Olympiques Spéciaux (MATP).

Les sportifs sont accompagnés de 600 entraîneurs et 800 accompagnateurs.

Varsovie a mis à leur disposition un corps médical de 250 personnes, 200 arbitres et 2.500 volontaires.

Les Special Olympics, à ne pas confondre avec les jeux Paralympiques, sont réservés aux personnes souffrant d’une déficience intellectuelle. Ils ont lieu tous les ans, tantôt en été, tantôt en hiver.

Organisés depuis 1968, ces jeux Olympiques Spéciaux ont été officiellement reconnus en 1988 par le Comité international olympique (CIO). Outre une mobilisation de personnes mentalement handicapées, ils ont pour objectif de sensibiliser l’opinion à leurs problèmes.

sw/nk/chc