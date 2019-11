Succès de la 15e Semaine pour l’emploi des personnes handicapées

Si cette quinzième édition se distingue par une forte mobilisation avec près de 420 actions recensées partout en France dont 87 pour L’ADAPT, son succès se résume surtout en un mot : l’engagement. Celui de toutes les associations de personnes handicapées et des organisations patronales qui se sont associées à L’ADAPT lors de cette édition notamment lors du colloque de l’inauguration le 14 novembre.

Des actions terrain en forte hausse : 87 actions L’ADAPT contre 70 actions en 2010

Soit une augmentation de 25% en un an, qui se concrétise par 14 forums pour l’emploi, 33 Handicafés©, 4 Jobdatings© et 36 actions de sensibilisation.

Une fois de plus, les Handicafés© remportent la palme de l’adhésion avec 10 événements de plus que l’an passé : 2 450 candidats et 730 recruteurs (vs 1 660 et 860 recruteurs en 2010) et un nouvel espace coaching beauté mis en place en partenariat avec Sephora à l’Handicafé© d’inauguration. La sensibilisation a fait du chemin également, on recense ainsi 13 actions de plus qu’en 2010 et 4 630 visiteurs, contre 2 500 en 2010 ! Parmi ces actions, 10 Cafés des Réussites, 2 webconférences, des pièces de théâtre, des journées portes ouvertes…dans toute la France. Les 14 forums ont accueilli 7 100 candidats et 1 575 recruteurs sur 750 stands. Si on constate une baisse de fréquentation en raison de la diminution du nombre de forums par rapport à l’an passé (19 forums réunissant 9 000 candidats et 1 500 recruteurs en 2010), le nombre d’entreprises mobilisées reste identique. Enfin, 112 candidats et 50 recruteurs ont participé aux Jobdatings© qui ont généré 592 entretiens.

Colloque « Emploi et handicap, la question d’une seule semaine ? »

Réunissant 400 invités, ce colloque placé sous le parrainage de Xavier Bertrand, Ministre du travail, de l’emploi et de la santé, a réuni les Présidents et représentants des grands acteurs du handicap (associations, organisations patronales, institutions et entreprises partenaires) qui ont pris la parole lorsde deux tables rondes. Marie-Anne Montchamp, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des solidarités et de la cohésion sociale a ouvert cet échange qui s’est clos avec l’intervention de Roselyne Bachelot, Ministre des solidarités et de la cohésion sociale.

L’ADAPT interpelle les parlementaires

L’engagement promu par L’ADAPT ne prendrait pas tout son sens s’il n’était porté par ceux qui définissent la politique et les lois. Ainsi, L’ADAPT a-t-elle interpellé les 577 députés et les 344 sénateurs en les informant sur la question tout en leur demandant de se mobiliser en portant le badge « Engagé ». Dans le même temps, l’une des entreprises partenaires de L’ADAPT, Thalès, recevait la visite à Colombes de Nadine Morano, Ministre auprès du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé, chargée de l’Apprentissage et de la Formation professionnelle, et de Marie-Anne Montchamp, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des solidarités et de la cohésion sociale, en présence d’Eric Blanchet, Directeur général de L’ADAPT.

” L’ADAPT se félicite du succès de la 15e semaine pour l’emploi des personnes handicapées. Nous devons ce succès à l’engagement des entreprises partenaires et du monde associatif, avec l’Agefiph et le FIPHFP, ainsi qu’à l’engagement de ministres et de personnalités politiques. Nous insistons pour qu’à l’occasion de la prochaine élection présidentielle, les programmes des candidats s’engagent sur l’objectif essentiel de l’insertion et de l’emploi des personnes handicapées et sur les actions concrètes indispensables,” conclut Emmanuel Constans, Président de L’ADAPT.