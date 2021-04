Stress et anxiété : Un ouvrage d’exercices pratiques pour bien les gérer

Ecouter article Ecouter article





Bye Bye Stress et Anxiété : Retrouver sa zénitude grâce à des exercices pratiques

Fatigue morale et physique, angoisses, stress et anxiété… sont des sentiments qu’un grand nombre de Français(es) éprouvent durant cette crise sanitaire. L’impression de se sentir seul(e), d’être isolé(e) dans une pièce toute une journée sans vie sociale, sans voir le côté positif. Face à tout cela, Mélanie Castro a décidé de réagir en publiant son livre intitulé « Bye Bye Stress et Anxiété ». Un ouvrage très concret qui propose six semaines d’exercices pour cultiver sa zénitude.

À travers ce livre, les lectrices et lecteurs vont ainsi pouvoir apprendre comment :

– Se libérer des tensions physiques et des manifestations corporelles du stress et de l’anxiété.

– Calmer leur esprit et éviter que leurs pensées ne se transforment pas en ruminations.

– Lâcher prise et prendre du recul pour être moins impacté par les événements et situations désagréables qui peuvent jalonner leurs journées.

– Développer la confiance en soi en prenant conscience de leurs capacités et de leurs ressources pour mieux gérer angoisses, stress et anxiété.

– Se libérer du jugement et du regard des personnes qui les entourent, de près ou de loin, pour se sentir plus léger et mieux profiter de l’instant présent.

– Augmenter leur capacité à porter attention au positif pour lui donner plus de place et parvenir à un meilleur équilibre.

Ce livre est bien évidemment accessible à tous, tant au niveau de la compréhension que dans la pratique des exercices. De plus, pour les personnes qui ne sont pas très à l’aise avec la lecture, une vidéo gratuite sur les exercices du livre est disponible. Il sera tout à fait possible de s’installer confortablement et de se laisser guider par la voix de Mélanie Castro afin de profiter pleinement d’une séance confort.

« Bye Bye Stress et Anxiété : 6 semaines d’exercices sur-mesure pour cultiver votre zénitude », Mélanie Castro, 72 pages, 6,99 euros.

Robin Hubert