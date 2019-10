Storysign pour donner accès à la lecture aux enfants sourds

Huawei, a dévoilé fin septembre son application pour smartphone « StorySign ». Sa fonction est de traduire en langue des signes des livres pour enfants/. Elle est gratuite est disponible sur les smartphones Apple iOS propose toute une bibliothèque de livres en langue des signes américaine (ASL). C’est portant une innovation majeure qui s’adresse aux 32 millions d’enfants sourds à travers le monde1 qui manquent de ressources pour faciliter leur apprentissage de la lecture.

Utilisée comme première langue des signes aux États-Unis, au Canada et dans divers territoires en Afrique, en Asie et en Amérique centrale, la langue des signes américaine (ASL) est la langue des signes la plus répandue au monde, et elle représente un grand pas en avant vers la réalisation de l’un des l’objectif de la marque Huawei qui d’aider à ouvrir le monde des livres aux enfants sourds.

Joseph Murray, président de la Fédération mondiale des sourds, a indiqué : « Avec l’ajout de la langue des signes américaine (ASL) à StorySign, un nombre toujours plus important d’enfants sourds aura accès à cette importante ressource d’apprentissage. Nous avons hâte de collaborer avec Huawei sur de nouveaux projets à travers le monde. »

90 % des enfants sourds naissent de parents entendant qui n’ont pas instantanément accès à la langue des signes3, ce qui remet en cause leur apprentissage de la langue. La Journée internationale des langues des signes est l’occasion pour les gouvernements, les organisations et les communautés à travers le monde de réfléchir aux défis du monde moderne en ce qui concerne les langues des signes. En élargissant encore plus l’accessibilité à StorySign dans le cadre de la Journée internationale des langues des signes, Huawei souhaite informer des difficultés auxquelles les enfants sourds font face dans le monde entier lorsqu’ils apprennent à lire.

Mark Wheatley, Directeur exécutif de l’Union européenne des sourds, a ajouté : « Le soutien que nous avons reçu jusqu’à présent de la part de Huawei a eu un véritable impact sur les enfants sourds et leurs familles. Dans le cadre de notre partenariat, nous continuons à travailler en étroite collaboration pour garantir que StorySign touche le plus grand nombre de familles et de communautés possible, ce qui nous aidera à nous rapprocher de notre objectif commun, à savoir aider davantage d’enfants sourds à apprendre à lire. »

1 Données officielles de l’Union européenne des sourds

2 Données d’applications officielles du Google Play Store

3 Données officielles de l’Union européenne des sourds

StorySign, prend vie sous les traits d’un sympathique avatar baptisé “Star” qui signe les histoires captées par l’appareil photo du Smartphone. L’application a été développée en partenariat avec le studio de renommée mondiale Aardman, en tenant compte des conseils d’experts de la communauté des sourds et malentendants. « Star » est capable de traduire tout un ensemble de livres populaires pour enfants en langue des signes et en temps réel, créant ainsi une expérience de lecture harmonieuse et permettant aux enfants sourds d’apprécier l’histoire du soir, quoi qu’il arrive.

Cette annonce suit le lancement, voici quelques mois, de quatre livres supplémentaires signés par l’avatar dans l’application StorySign, dans 11 pays*, en 13 langues (un total de 52 nouveaux livres), ainsi que la donation de 500 000 $ de Huawei dans le cadre de son partenariat avec l’Union européenne des sourds, pour financer la réalisation de projets littéraires additionnels pour les sourds. Dans le cadre de cet engagement continu, les 4 nouveaux livres, à savoir Il y a un dragon dans ce livre de Tom Fletcher, Au lit, petite licorne ! et Au lit, mon petit monstre ! de Rhiannon Fielding et Chris Chatterton et Un peu perdu de Chris Haughton ont été ajoutés à la bibliothèque française de StorySign, il y a quelques mois.

Mme Ronit LAQUERRIERE-LEVEN, Vice-présidente de la Fédération Nationale des Sourds de France, a expliqué : « Les outils éducatifs sont essentiels lorsqu’il s’agit de s’attaquer aux manques de ressources pour faciliter l’apprentissage de la lecture chez les personnes sourdes en France et nous sommes fiers de soutenir Huawei et sa vision à long terme pour aider à dévoiler le monde des livres aux enfants sourds, grâce à StorySign. Le développement de la bibliothèque StorySign, une langue supplémentaire et une plus grande accessibilité marquent une avancée importante pour aider les enfants sourds à profiter eux aussi d’une belle histoire. »

Il est possible de télécharger StorySign dans le monde entier gratuitement à partir de Google Play, de l’AppGallerie de Huawei et de l’Apple App Store.

Pour en savoir plus sur la manière dont vous pouvez vous investir, visitez http://www.storysign.com