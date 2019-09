Stevie Wonder chante pour un allégement des droits d’auteurs pour handicapés

GENEVE (AFP) – L’icône de la musique noire-américaine Stevie Wonder a chanté lundi la cause des mal-voyants devant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), pressant les pays membres d’alléger les droits d’auteurs pour les documents destinés aux personnes handicapées. “Ce que je voudrais faire aujourd’hui, c’est lancer ce que j’appelle +la Déclaration de liberté+ pour les personnes ayant un handicap”, a-t-il expliqué aux délégués réunis pour l’Assemblée mondiale de la propriété intellectuelle à Genève. “C’est un appel à l’action, à un plan, qui renforcera l’indépendance des personnes souffrant de handicap en leur fournissant les instruments leur permettrant d’apprendre et de progresser”, a ajouté le chanteur aveugle qui s’est fait le chantre de la cause des personnes mal-voyantes, sourdes ou encore physiquement handicapées.

Selon la star américaine, des millions de personnes souffrant d’un handicap mais pas affectées intellectuellement n’ont pas accès à nombre d’informations, en raison de l’application rigide de droits d’auteurs restreignant la diffusion de livres et autres matériels éducatifs.

Et de donner l’exemple en entonnant plusieurs de ses succès planétaires tels que “I Just Called to Say I Love You” ou encore “You are the Sunshine of My Life”, repris par les voix hésitantes des diplomates et experts onusiens en costume.

“Je vous donne l’exemple des chansons parce que les gens les connaissent dans la mesure où ils peuvent les entendre”, a ensuite expliqué aux journalistes Stevie Wonder. “Il y a des gens qui ont certainement beaucoup plus à offrir que moi-même, mais qui sont enfermés comme dans des prisons car il n’y a pas d’informations accessibles pour eux”, a-t-il insisté.

Les pays membres de l’OMPI sont très divisés sur cette question des droits d’auteurs appliqués à des documents pour personnes handicapées, qui empêchent notamment une diffusion plus large de textes en braille pour aveugles, sous forme audio pour personnes mal-entendantes, ou encore sous forme numérisée.

Quelque 314 millions de personnes aveugles ou mal-voyantes pourraient bénéficier d’un assouplissement de ces droits, selon l’OMPI.

Selon un collaborateur du chanteur américain, seul quelque 5% des documents écrits existants sont disponibles sous une forme accessible pour aveugles ou mal-voyants dans des pays développés et 1% dans les pays en développement.

pac/at/dch