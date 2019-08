StepStone Online facilite la mise en relation entre personnes en situation de handicap et entreprises handi-accueillantes

StepStone Online poursuit son engagement en faveur de l’emploi des personnes handicapées en organisant une nouvelle quinzaine Emploi et Handicap, du 9 au 22 novembre. Les entreprises handi-accueillantes communiqueront sur leur postes et dialogueront en direct avec les candidats à l’occasion de chats emploi ; l’objectif de la quinzaine étant d’offrir toujours plus d’opportunités d’emploi aux personnes en situation de handicap.



Postes ouverts aux personnes en situation de handicap

La quinzaine Emploi et Handicap, c’est l’occasion pour StepStone d’informer les candidats que plus d’une centaine d’offres d’emploi d’entreprises handi-accueillantes est disponible toute l’année sur ses 5 sites (admincompta.fr, jobtech.fr, marketvente.fr, sourcea.fr et stepstone.fr). Ces entreprises sont facilement identifiables par la mention « entreprise handi-accueillante » précisée dans leurs annonces. Sur stepstone.fr et sourcea.fr, un moteur de recherche permet même d’obtenir la liste des postes ouverts aux personnes handicapées.

Dossiers dédiés

Par ailleurs, tous les sites de StepStone Online publient un dossier dédié à la problématique de l’insertion professionnelle des personnes handicapées contenant :

• des offres d’emploi

• des solutions et conseils pour trouver un emploi

• des interviews d’entreprises handi-accueillantes

• des témoignages de Travailleurs Handicapés

• différents évènements organisés autour de l’emploi des personnes handicapées

• des sondages sur la perception des Travailleurs Handicapés

Chat Emploi et Handicap

Pendant cette quinzaine, StepStone Online organise un chat spécial pour offrir un dialogue entre candidats et recruteurs. Le mardi 17 novembre à 11h00, les recruteurs de Regus pourront présenter leur politique de recrutement de Travailleurs Handicapés et répondre aux diverses questions et préoccupations des participants, notamment sur les aménagements des postes de travail.

Opération Handichat relayée sur les 5 sites

Pour la seconde année consécutive, StepStone Online est partenaire de l’Handichat organisé par l’Agefiph : 50 chats vidéo tout au long de la Semaine Pour l’Emploi des Personnes Handicapées, du 16 au 21 novembre. Valérie Vaillant, Directeur Général de StepStone Online France, interviendra sur la thématique « Trouver un emploi sur Internet » le lundi 16 novembre à 12h45.