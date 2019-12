Stéphane Bridel, Secrétaire Général d’Intégrance élu Président d’Handéo

Le Conseil d’Administration d’Handéo a élu Stéphane Bridel Président de l’enseigne national des services à la personne pour un mandat de trois ans. Handéo est la première enseigne nationale de services à la personne pour toutes les situations de handicaps.

Secrétaire Général de la Mutuelle Intégrance depuis 2008, Stéphane BRIDEL succède ainsi à Éric Molinié, ancien président de la Halde et actuel Président du Samu social et à Jean- Marie Barbier, Président de l’APF – Association des Paralysés de France.

Le Président de la Mutuelle Intégrance, membre fondateur d’Handéo, son Conseil d’Administration et son Directeur Général, sont très fiers de cette nomination qui conforte son implication dans l’accompagnement historique des personnes les plus fragiles.

Stéphane Bridel souhaite engager dés 2012 une feuille de route au­tour de quatre axes majeurs :

– accroître l’offre de services et garantir des prestations de qua­lité par la labellisation Cap’Handéo de prestataires à domicile,

– contribuer à la professionnalisation des intervenants à domi­cile par des formations adaptées et des guides de recomman­dation,

– impulser et soutenir la création des pôles ressources locaux, qui pourraient être des relais locaux essentiels, un soutien pour les services et les utilisateurs,

-créer un Observatoire national des aides humaines – Centre de documentation.

Né en 1970, titulaire d’une Maîtrise d’Histoire, Stéphane BRIDEL fut Chargé des Rela­tions Extérieures et de la Communication du Club Handicap et Société, puis collabo­rateur parlementaire de M. Frantz TAITTINGER, député des Hauts de Seine, avant d’être collaborateur parlementaire de M. Emmanuel HAMELIN, Député du Rhône, d’Alain MARTY Député de la Moselle et de François BAROIN, Député de l’Aube.

De 2005 à 2009 il est Vice-président de l’AFCP-Association Française des Collabora­teurs Parlementaire. Il devient en 2008 Secrétaire Général de la Mutuelle Intégrance puis parallèlement en 2010 Secrétaire Général du Fonds Handicap et Société.

Il est Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

À propos d’Handéo

Lancée officiellement en mai 2008 dans trois départements test, l’enseigne Handéo se veut une référence des services pour les personnes en situation de handicap dans l’Hexagone.

Créée sous l’impulsion d’acteurs du handicap en France, tels l’APAJH, l’UNAPEI, l’APF…, l’enseigne Handéo a vocation à proposer à toute personne en situation de handicap « des services à la personne de qualité, l’aide et l’accompagnement à domicile adaptés à ses besoins ».

Handéo a lancé fin 2010 le label Cap’Handéo, le premier label « handicapS » des services à la personne. Cap’Handéo est avant tout un outil de repérage pour les personnes en situation de handicap des organismes qualifiés faisant l’effort d’adapter leurs prestations. Il constitue également un moyen de promotion pour les pres­tataires ayant formé leur personnel et adapté leurs services aux spécificités du handicap.

Handéo s’engage aux côtés des prestataires désirant initier une démarche de labellisation. Elle soutient, conseille et accompagne les services qui font l’effort de s’adapter et d’accroître leurs compétences, pour proposer aux personnes en situation de handicap des prestations sécurisées et du personnel qualifié.