Entraide santé et handicap : Un nouveau réseau social sur la toile

Ecouter article Ecouter article





Un réseau social d’entraide sur le thème de la santé et du handicap

Créé par Lucio Scanu et Frédéric Koralewski, touchés personnellement par la maladie et le handicap, Stent.care est un nouveau réseau social d’entraide destiné plus particulièrement aux personnes souffrant de maladies chroniques de problèmes de santé et de handicap.

Dans une optique solidaire et sécurisée par l’anonymat, il a pour but de faciliter le quotidien des patients, de les réconforter et de rompre l’isolement social dont ils peuvent être victimes.

Ainsi il repose sur quatre axes :

– Rencontrer virtuellement et de manière anonyme d’autres personnes sur la base de sa situation médicale, sa localisation, son âge, ses centres d’intérêt…

– Partager des informations, des doutes, des peurs… pour aider les malades à s’exprimer sur leur expérience, leurs questionnements, leurs émotions.

– Améliorer le quotidien des utilisateurs en les amenant à réfléchir sur l’amélioration des soins hospitaliers ou ambulatoires, et sur leur prise en charge par les professionnels de santé.

– Protéger les utilisateurs à travers une démarche de sécurisation et de confidentialité des données.

« Au-delà de la législation européenne relative à la protection des données (RGPD), une protection maximale des données médicales et privées est garantie ainsi que l’anonymat des échanges sur la plateforme », indiquent les fondateurs du réseau social Stent.care.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://stent.care/