Starting-block lance la Campagne Handivalides 2012 en février

Le 9 février prochain, Starting-Block donnera le coup d’envoi de la Campagne Handivalides 2012 sur le campus de Jussieu, là où ont eu lieu les premières Journées Handivalides il y a dix ans. En 2012, pas moins de 40 journées de sensibilisation pour l’accès aux études des jeunes en situation de handicap seront organisées dans toute la France (Paris, Strasbourg, Marseille, Grenoble, Toulouse, Nantes, Nice, Lille, Bordeaux, Lyon, Montpellier, Rennes…).

Au programme de chaque journée : ateliers de sensibilisation, mises en situation, forums, temps de réflexion en partenariat avec une quarantaine d’associations étudiantes engagées.

Journée d’ouverture Jeudi 9 février à partir de 9 heures Université Pierre et Marie Curie – Campus de Jussieu

Un colloque exceptionnel pour l’ouverture de la Campagne « 10 ans de Journées Handivalides pour l’accès aux études supérieures des jeunes en situation de handicap – Défis à relever pour favoriser les parcours de formation et d’accès à l’emploi »

Le colloque d’ouverture de la Campagne Handivalides permettra d’échanger sur les grands enjeux et problématiques du handicap dans le milieu étudiant.

Comment favoriser la continuité des parcours des jeunes en situation de handicap ? Comment développer des synergies entre les différents services de l’enseignement supérieur et également les services secondaires ? Comment accompagner les jeunes diplômés en situation de handicap pour trouver leur 1er emploi ? Starting-‐Block reviendra sur 10 ans de Journées Handivalides, 10 ans d’engagement en faveur de l’intégration des étudiants en situation de handicap en présence des acteurs incontournables du milieu handicap et étudiant :

– Direction générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle

‐ Délégation ministérielle à l’emploi et à l’intégration des personnes handicapées auprès des ministères de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,

– Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés,

– Conseil National du Handicap,

– Conférence des Grandes Ecoles…

Deux tables rondes permettront de revenir sur l’évolution des politiques handicap dans l’enseignement supérieur, et notamment de mettre en lumière les mouvements associatifs Pionniers d’étudiants handicapés qui ont permis l’émergence des dispositifs institutionnels.

Ces temps d’échange seront également l’occasion de faire un focus sur les nouveaux enjeux liés aux futures politiques handicap comme la prochaine signature de la 2nd Charte Université / Handicap entre le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et la Conférence des Présidents d’Universités.

Campagne Handivalides 2012 : une implication étudiante renforcée

Convaincue qu’un réel ancrage d’une culture handicap dans l’enseignement ne pourra être effective sans le concours des étudiants, l’association Starting‐Block soutient cette année 2 projets pour favoriser leur implication.

Cap sur la vie étudiante : une Charte Handicap proposée par les étudiants

Les étudiants de Sciences Po, suite à l’organisation, dans le cadre d’un projet collectif, d’une Journée Handivalides en 2011, ont décidé de sensibiliser leurs pairs de manière pérenne pour une meilleure accessibilité de l’établissement.

Ces étudiants ont ainsi pour projet de rédiger une charte handicap qui pourrait être signée par les associations étudiantes afin qu’elles veillent à l’accessibilité des événements qu’elles proposent. L’association Starting-Block, consciente de l’intérêt de ce projet pour une réelle sensibilisation au handicap dans l’enseignement supérieur, a décidé de mobiliser la plateforme étudiante Handivalides (réseau d’associations étudiantes qui portera les Journées Handivalides en 2012). En soutenant cette initiative, Starting-Block souhaite que la plateforme s’empare de cette question et réfléchisse à la façon de développer ce projet de charte dans les 45 établissements d’enseignement supérieur qui accueilleront une

Journée Handivalides en 2012.

Opération discrimination : je suis sourd, comment je suis le cours ?

Starting-Block, espace ressources pour les associations étudiantes de son réseau, met à leur disposition des outils adaptés pour faciliter et nourrir leur engagement.

En 2012, Starting-Block prépare le lancement d’une « opération discrimination » sur les campus où elle

interviendra. « L’opération discrimination », de manière volontairement décalée, permettra aux étudiants

de sensibiliser leurs pairs, en montrant toutes les situations dans lesquelles un étudiant handicapé peut être en situation de discrimination, à cause du manque d’accessibilité du cadre bâti et des supports pédagogiques, de la méconnaissance du handicap par la communauté universitaire et étudiante, etc. Cette opération aura pour objectif de mettre en exergue les situations, parfois absurdes, qui gênent les étudiants handicapés dans leur quotidien et peuvent nuire à leur réussite.

Plus que tout cela, il s’agira de susciter une réelle prise de conscience étudiante sur cette thématique et de « faire entrer la thématique handicap par la grande porte » des campus.