Start-up et handicaps : Un concours pour récompenser l’inclusivité

Ecouter article Ecouter article

Le concours Start-Up et Handicaps amorce un retour avec une troisième édition. Par le biais de ce projet ambitieux d’envergure nationale, l’agglomération de Lorient (Morbihan) souhaite soutenir l’innovation « au service du handicap ». Explications.

Valoriser le handicap dans l’univers des start-ups

Dans l’univers entrepreneurial, les professionnels érigent au rang de valeurs cardinales certaines notions comme la créativité, le sens des responsabilités et la solidarité. En ce sens, et jusqu’au 24 juin 2022, les graines d’entrepreneurs qui sommeillent en vous ont la possibilité de participer à Start-up et Handicaps. En effet, ce concours incarne un peu tout cela à la fois. Lors des deux éditions précédentes, en 2017 et 2019, neuf projets ont été ainsi récompensés sur un total de 180 candidatures. Aux yeux de Anne-Claude Lefebvre, directrice de CoWork’Hit, la structure d’innovation à l’origine du concours, celui-ci revêt ainsi trois grands objectifs.

Dynamiser les échanges entre start-ups et les personnes en situation de handicap.

Optimiser de l’accompagnement des start-ups face au handicap et leurs besoins.

Exhausser l’activité du centre d’innovations situé à proximité de Lorient.

Un concours qui valorise l’engagement pour l’inclusion

À travers cette troisième édition, se révèle la volonté d’encourager une vie professionnelle plus inclusive. De fait, ce concours s’adresse aux entreprises francophones qui voudraient agir en faveur de personnes confrontées à la perte d’autonomie.

Dès lors, cinq entreprises lauréates recevront 10 000 euros de dotation dédiés à la mise en œuvre d’aménagements novateurs. Ainsi, Willy Allègre, directeur technique, détaille les enjeux du concours : « Il s’agit d’un accompagnement global dont nous parlons, pour permettre aux porteurs de projets ou start-ups de bénéficier d’expertise technique, réglementaire, clinique, indispensables pour innover aujourd’hui dans le domaine du handicap ».

Pour avoir une chance de glaner le prix proposé par Start-up et Handicaps, il faudra donc convaincre un jury de personnes mobilisées et concernées par le handicap. En septembre prochain, ce comité d’élus statuera à ce moment-là sur plusieurs critères, dont voici les principaux.

Le caractère innovant du produit ou projet.

La maturité de l’innovation envisagée.

Sa viabilité économique et son potentiel rayonnement.

La pluralité des handicaps et situations handicapantes auxquels les projets primés pourront bénéficier.

Suite au choix du jury, la remise de quatre prix aura lieu le 3 novembre 2022. Puis un cinquième sera décerné en janvier 2023, en marge du salon Autonomic.

Pour accéder au concours, rendez-vous sur le lien suivant : https://concours.coworkhit.com/

Alex Renaud-Bourbon