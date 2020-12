StarSeniors : la StarAc' des plus de 55 ans

Listen to this article Listen to this article





On connaît tous la StarAcademy, Graines de Star ou la Nouvelle Star. Il faudra désormais compter avec la StarSeniors, un concours de chant ouvert à toutes les personnes âgées de cinquabte-cinq ans et plus de la région de Nice (Alpes-Maritimes). Alors que fin avril dernier, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE), reprochait à l’émission de la chaîne M6, la « Nouvelle Star », de ne pas autoriser les seniors à participer à ce concours de chant, à Nice, les 55 ans et plus ont désormais la StarSeniors, indique un récent article du quotidien local Nice Matin, partenaire de l’aventure.

Le jury de dix personnalités sélectionnera dix-huit finalistes, deux par ville du département qui défendront ensuite les couleurs de leur ville sur la scène du casino Ruhl de Nice. Les candidats pourront choisir leur style musical et leur chanson. In fine, assurent les organisateurs, il s’agit de rendre ce « concours valorisant pour les seniors ». D’ici novembre, précise encore le journal, dix dates sont prévues pour auditionner les chanteurs des villes participantes. Nice, Cannes, Antibes, Menton… A la fin de ce concours, les finalistes pourront réaliser leur rêve : chanter devant un vrai public.

Pour suivre l’évolution de StarSeniors, connectez-vous régulièrement sur le site Internet de Nice Matin où vous retrouverez les prestations des concurrents et la finale, fin novembre sur la scène du Casino Ruhl. (Source SeniorActu)