Stars et Métier récompense l’artisanat

L’entreprise de peinture en bâtiment et vitrerie Vincent Dejoie, entreprise artisanale des Côtes d’Armor (22), est l’une des huit à avoir été récompensées par le prix national «Stars et métiers», organisé par les Chambres de métiers et le groupe Banque Populaire. C’est sa politique salariale attractive, son implication dans la formation des quinze salariés et l’intégration réussie d’un travailleur handicapé devenu chef d’équipe qui lui ont valu le premier prix dans la catégorie «gestion des ressources humaines».