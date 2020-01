« STAR » accessible

Confronté à une augmentation sensible des usagers et des usagers à mobilité réduite, le Service de Transport de l’Agglomération Rennaise (STAR) améliore son service.

En 2007, le réseau Star a comptabilisé 63,5 millions de voyages et la tendance générale est en hausse de 5 % depuis le début de l’année 2008.

Plus de 70 000 habitants de Rennes Métropole sont abonnés au réseau et plus de 250 000 voyages sont réalisés chaque jour.

Six nouvelles lignes seront accessibles aux personnes à mobilité réduite d’ici la fin de l’année, ce qui portera leur nombre à douze sur les cinquante existantes. Actuellement, la plupart des arrêts des lignes de bus 1, 3, 6, 11, 16 et 18 est accessible à la montée comme à la descente. Les bus sont munis d’un plancher surbaissé pour une entrée pratiquement de plain-pied avec les quais rehaussés. Une rampe escamotable assure aux usagers en fauteuil roulant l’accès à un espace spécialement aménagé. Les lignes 15, 57, 61, 64, 71 et 77 seront donc prochainement aménagées. Certains bus seront même équipés de deux emplacements pour personnes en fauteuil roulant. La société Kéolis qui gère le Star (Service de transport de l’agglomération rennaise) va même plus loin avec un site Internet d’information (accessible.star.fr) destiné aux malvoyants et non-voyants.

(Source Ouest-France)