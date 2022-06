Stages de voile adaptés au handicap : Fécamp, la destination de l’été

Ecouter article Ecouter article

Abordage imminent : Des stages de voile accessibles proposés durant l’été à Fécamp, en Normandie.

En Seine-Maritime, l’association NormHandiMer propose des stages de voile adaptés aux personnes en situation de handicap et à leurs accompagnants.

Des stages de voile adaptés au handicap, de l’école jusqu’à la mer

Les pratiquants pourront en effet profiter de stages en mer normande jusqu’au 11 septembre 2022, au départ de la base Paul Vatine de Fécamp. Des stages de voile adaptés au handicap d’une durée de quatre jours chacun. Cette initiative naît après une sortie scolaire entre personnes valides et d’autres se trouvant en situation de handicap des lycées Descartes et Maupassant de la ville. L’idée d’organiser de tels stages se prolonge depuis 2010, en ayant toujours plus de retentissement et de nouveaux passionnés.

Ces stages s’organisent en petits groupes de 8 personnes dont quatre en situation de handicap minimum. Ils se déroulent sur un voilier spécialement conçu et adapté aux navigants de tous bords, plus jeunes ou plus âgés, et de tous horizons.

Un bateau aménagé et des tarifs abordables

En effet, ce bateau dispose notamment de sièges baquets installés à des postes spécifiques mais aussi de ceintures de maintien. Plusieurs aménagements ergonomiques peuvent se mettre en place en amont en contactant les organisateurs. Cela semble nécessaire notamment pour les prévenir des difficultés qui pourraient subvenir lors des stages de voile adaptés au handicap. Ceux-ci sont planifiés en demi-journées afin de veiller à la fatigabilité des apprentis skippers.

Financièrement, un stage revient environ à 220 euros par participant : 200 euros pour le séjour sportif, logement compris et 20 euros d’adhésion destinés aux caisses de l’association NormHandiMer. Par mesure de sécurité, un certificat médical sera demandé avant la validation de la réservation.

Informations pratiques sur les stages de voile adaptés de NormHandiMer :

Dates : Stages organisés du 12 au 15 mai, du 9 au 12 juin, du 7 au 10 juillet, du 4 au 7 août et du 7 au 11 septembre.

Hébergements : Partenariat avec Gîtes de France ou possibilité d’accueil entre adhérents.

Aucun niveau de pratique avant le stage de voile spécialement requis. Un suivi de progression s’effectuera.

Prévoir un « sac du marin ». Se munir de vêtements adaptés à toutes conditions météo.

Prévoir 40 euros par personne dédiés aux repas collectifs.

Contacts : Base Paul Vatine (1 Quai Vauban, Fécamp) : 07 80 55 80 51.

Organisation du stage : 06 18 44 74 17

Pour en savoir plus sur les stages de voile adaptés au handicap animés par NormHandiMer : http://normhandimer.fr/

