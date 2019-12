« Sports & Handicaps » : un guide pour nos amis Belges

La pratique du sport est bénéfique tant pour la santé que pour l’épanouissement personnel… Pour une personne en situation de handicap, le sport constitue un formidable moyen d’exprimer ses capacités au lieu d’exposer ses limites ! Présentation du guide de l’accessibilité des infrastructures sportives pour personnes à mobilité réduite le 14 décembre 2009 au stade Baudoin de Bruxelles.

C’est pourquoi l’ASBL AMT Concept (Accès et Mobilité pour Tous) s’est lancée le défi de réaliser un guide « sport pour tous ». L’objectif principal de cet ouvrage est de montrer le niveau d’accessibilité des infrastructures sportives de la Région de Bruxelles-Capitale aux personnes à mobilités réduites (PMR). Les informations rassemblées sur un C-Rom sont destinées à compléter le «Guide des sports» et le site Internet de la Commission Communautaire Française (CoCof) afin qu’il s’adresse à un public aussi large que possible.

Ce 14 décembre, l’association AMT Concept présentera le guide « Sport & Handicaps » en présence d’Evelyne Huytebroeck, Ministre bruxelloise de l’Aide aux personnes handicapées. L’ouvrage est réalisé en collaboration avec le secteur Sport et Infrastructures sportives de la CoCof et avec le soutien du Service bruxellois francophone des personnes handicapées (Service PHARE) et des Œuvres du Soir. Nous espérons que ce guide permettra d’améliorer l’accessibilité des infrastructures sportives aux personnes à mobilité réduite.

Le 14 décembre 2009 à 12 h

HALL D’HONNEUR

Entrée Tribune 1 – Rez-de-chaussée

Stade Roi Baudouin / Koning Boudewijnstadion

Avenue du Marathon/ Marathonlaan, 125

1020 Bruxelles/ Brussel



Pour commander le CD-Rom :

AMT CONCEPT – ACCES ET MOBILITE POUR TOUS

5/4, rue Auguste Renoir – 1140 Evere

GSM : 0477/318607 TEL/ FAX : 02/7050348