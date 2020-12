Sportifs de haut niveau et amateurs se retrouvent dans la famille handisport

Listen to this article Listen to this article





Les Jeux Paralympiques d’hiver, qui se tiendront dans quelques jours à Sotchi, sont l’occasion de mettre le handisport sous les projecteurs. En France, plus de 85 000 personnes handicapées pratiquent régulièrement un sport.

Bien sûr, il y a d’abord les athlètes, les sportifs de haut niveau, ceux dont on suit les exploits. Membres de l’Équipe de France Paralympique, ils participent aux nombreuses épreuves handisport et de sport adapté qui se déroulent régulièrement partout dans le monde.

Et il y a les amateurs, ceux qui choisissent de s’inscrire dans l’un des 2 266 clubs handisports pour pratiquer l’un ou l’autre des 50 sports de loisir ou de compétition reconnus par la Fédération française handisport (FFH) et la Fédération française du sport adapté (FFSA). Ces amateurs sont près de 85 000 en France dont 32 000 licenciés FFH et 50 000 licenciés FFSA. Ils pratiquent des sports comme le cécifoot, le judo, la natation ou le tennis de table.

Les athlètes et les amateurs partagent les mêmes valeurs

À quelques jours des Jeux Paralympiques d’hiver de Sotchi, en Russie, du 7 au 16 mars 2014, c’est l’équipe de France paralympique de ski qui est sous les projecteurs. Ils sont 15 athlètes, dont 1 guide pour un fondeur malvoyant, à participer à ces Jeux, dont Marie Bochet, quintuple championne du monde de ski alpin. Début décembre, le porte-drapeau de la délégation a été désigné : Vincent Gauthier Manuel aura cet honneur. Et c’est Emilien qui lui a annoncé cette bonne nouvelle.

Emilien n’est autre que le vainqueur du premier jeu concours lancé par Société Générale sur sa page Facebook Tous Handisport. Emilien, aujourd’hui âgé de 11 ans, a perdu la vue suite à une maladie. Cela ne l’empêche pas de skier avec son père qui lui sert de guide. Le jeu concours lui a permis de passer deux jours en immersion avec l’Équipe de France et Marie Bochet à l’occasion de leurs journées d’entraînement. Il est alors devenu la mascotte de l’équipe de France, qui l’a choisi pour présenter le porte drapeau. Mais lorsque son père lui a raconté la vidéo de Manon, judokate non voyante, Emilien a décidé de se mettre aussi au judo, sport qu’il pratique depuis avec assiduité.

Partenaire de la FFH depuis 2003, Société Générale soutient les sportifs de haut niveau, comme c’est le cas actuellement avec les Jeux Paralympiques, mais aussi les amateurs. Les uns et les autres partagent des valeurs de dépassement de soi et d’esprit d’équipe. En témoigne la page Facebook Tous Handisport créée par Société Générale. Celle-ci compte aujourd’hui près de 46 000 fans. Le dernier jeu concours en novembre et décembre, a permis aux membres de la communauté de partager leur plus beaux messages et leurs plus belles photos liés au Handisport. Les quatre gagnants, seront à Sotchi pour soutenir l’Équipe de France Paralympique. C’est en continuant à développer ce type d’initiatives, à rapprocher athlètes et amateurs, que nous pourrons rendre le handisport plus visible.

