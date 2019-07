Sport pour tous : le Chad’Oc fête ses 10 ans !

Réservé aux personnes en situation de handicap mental, le Chad’Oc, concours national de boules lyonnaises, fête cette année ses 10 ans ! Il se déroulera le jeudi 3 juin 2010 au parc des sports du Bazacle, à Toulouse. Un événement citoyen et solidaire mis en oeuvre par la CMCAS de Toulouse.

Venus de la France entière, près de 200 participants et plus de 50 accompagnateurs (médecins, éducateurs spécialisés…) sont attendus à Toulouse. Ainsi, une vingtaine d’équipes, représentant chacune un Centre d’Aide par le Travail pour personnes handicapées, « s’affronteront » dans un esprit sportif et convivial, pour décrocher le titre.

Des épreuves adaptées au handicap

Les concurrents devront réaliser cinq types d’épreuve, alliant précision, concentration et rapidité (tir rapide, cibles…). A chaque atelier, les équipes marqueront des points. A la fin de la journée, l’équipe qui en aura obtenu le plus grand nombre sera sacrée championne.

Des équipements sportifs de qualité

La CMCAS de Toulouse recevra les participants du Chad’Oc au parc des sports du Bazacle : un complexe qui comprend 2 boulodromes (l’un couvert et l’autre en plein air) de 4 terrains chacun. L’espace sera aménagé afin de répondre aux besoins dus au handicap. Ces équipements permettront à tous les participants de concourir dans des conditions de

compétition optimales.

La CMCAS soutient le sport pour tous

La CMCAS de Toulouse accueille cette année 2 événements nationaux ! En plus du Chad’Oc, elle organise les Rencontres Sportives Nationales de boules lyonnaises à Mondonville les 10 et 11 septembre prochain. Plus de 400 personnes sont attendues à cette occasion !

Chad’Oc

Jeudi 3 juin 2010 de 9h30 à 17h00

Parc des sports du Bazacle – Impasse du Ramier des Catalans -Toulouse

L’événement est ouvert au public !

A propos de la CMCAS de Toulouse

La CMCAS de Toulouse est chargée de la gestion des activités sociales décentralisées de la CCAS (comité d’entreprise des agents des Industries Electriques et Gazières de France). Elle répond aux besoins de plus de 23 000 bénéficiaires (les agents et leur famille) de l’Ariège, la Haute- Garonne, le Gers, le Tarn et le Tarn-et-Garonne, dans les domaines du sport, de la culture, des loisirs, de la solidarité et de la santé.

La section boules lyonnaises de la CMCAS défend depuis longtemps l’accès de ce sport à tous. Elle participe à l’organisation du Chad’Oc pour la 10e fois et oeuvre au quotidien pour l’intégration des personnes en situation de handicap. Elle accueille par exemple chaque semaine 15 sourds et muets et une cinquantaine de personnes handicapées mentales au parc des sports. 2010, l’année des boules lyonnaises à Toulouse !





En partenariat avec la Fédération Française de Sport Adapté, la CMCAS de Toulouse organise ce grand concours qui prend en compte tous les besoins particuliers des personnes en situation de handicap. Ainsi, les règles traditionnelles des boules lyonnaises sont aménagées pour qu’elles puissent être pratiquées par des personnes ayant un handicap mental, psychique ou souffrant de troubles du comportement.