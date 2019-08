Sport extrême: Sous le soleil de minuit

Après une expédition de reconnaissance en avril 2014, une préparation physique intense durant le dernier hiver et une logistique minutieuse, Vincent De Lepeleire et ses amis aventuriers sont enfin prêts pour affronter le royaume de l’ours blanc : le Svalbard.

Par Hélène Morisseau. Le soleil ne se couchera pas une seule fois pendant l’expédition. Vincent y trouve un énorme avantage : cela donne encore plus d’énergie. « Tu n’es jamais fatigué ! », explique-t-il. De l’énergie, il en faudra beaucoup pour installer le camp de base. La neige poudreuse ne permet pas à Vincent de se déplacer avec son fauteuil. Les dameuses humaines façonnent l’espace pour permettre à leur ami de circuler plus facilement. Ces sportifs sont venus sur cet archipel de Norvège pour Vincent, rien que pour lui. Ils vont beaucoup donner pour qu’il puisse vivre le mieux possible son aventure sur le campement et lors des sorties à ski. Damien Artéro, le vidéaste qui les a suivis pendant toute l’expédition, a été marqué par cet élan d’amour autour de Vincent, par cette ambiance toujours détendue, potache : « J’ai ressenti une sympathie assez immédiate pour le groupe.

Il y a beaucoup d’amour autour de Vincent mais toujours dans la dérision, dans la légèreté », ajoute-t-il. Il n’y aura pas de tensions ni coups de gueule dans le groupe. Cela parait à peine croyable lorsqu’on est coupé du monde et hors du temps. Damien Artéro, qui est un habitué des grandes aventures, donne son explication : « C’est dans les moments extrêmes que les gens se révèlent. La communication a été forte entre les membres de l’équipe. Et puis, Vincent ne se plaint jamais, il donne l’exemple ». Aurélia, la seule fille de l’expédition, monitrice de ski de randonnée et guide pour une agence de treks en Norvège, a eu une place importante dans le groupe. Sa parfaite condition physique l’a souvent placée en position de force pour tracter et faire évoluer Vincent sur les vastes étendues blanches. Les conditions extrêmes auxquelles ces sportifs s’étaient préparés ont été plutôt clémentes : pas de froid extrême, soleil généreux. Aucun ours polaire n’a approché le campement. Il y a environ cinq mille ours sur l’archipel, ce qui oblige à prendre des précautions. Pour assurer une sécurité maximale, les tours de garde ont été continus, ce qui a assurément donné une saveur particulière à l’aventure. Pour autant, cela n’a généré aucun stress, surtout pas chez Vincent, impavide, qui délire même sur son statut de proie facile.

Tout était réuni pour mener cette aventure à son terme. Mais cela passait indéniablement par la domination du point culminant, le Mont Newton (1713 mètres). Si Vincent regrette de ne pas avoir donné son meilleur ski assis, avec cette neige poudreuse qu’il a goûtée à chaque virage, il se souviendra longtemps de ce tableau magnifique au sommet. Cette montée a eu lieu vers minuit avec des lumières jaunes orangées incroyables. La vue est saisissante. « Tout est poudré et calme, là je prends conscience que je suis au milieu de nul part », raconte Vincent. Cela fait partie des moments magiques qui ont marqué le jeune homme, tout comme celui d’avoir croisé sur un fjord, lors du trajet retour en moto neige, une maman ours et ses trois petits. Cadeaux de la nature. Ces instants seront mis en valeur dans le film de Damien, « Mutation au sommet », qui doit sortir en septembre prochain.

Le réalisateur, qui se veut aussi le porte-parole pour une cause, proposera son film pour plusieurs festivals. Il espère aussi une large diffusion dans les réseaux liés au handicap. Vincent se montre très impatient de découvrir ce film, curieux de voir le regard de Damien sur « l’expé ». En attendant et parce que sa force de vie ne lui laisse aucun répit, il pense déjà à repartir cet été dans un pays nordique en handbike et en solo.

Découvrez le site internet de Damien Artéro : www.planeted.eu

Photos © Damien Artero