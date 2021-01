Sport et crise sanitaire : Les activités physiques ont un rôle à jouer

Ecouter article Ecouter article





Dans ce contexte de crise sanitaire le sport a un rôle essentiel à jouer !

Par Mylan Douthe. La reprise du Taïso avait bien eu lieu en ce début d’année 2021 au club labellisé « handi valide, pour une pratique sportive partagée » du judo club Frederic Lebrun à Gradignan pour les jeunes de l’IEM de Talence et ceux de l’Institut Régional des Sourds et Aveugles, dans le plus strict respect des contraintes sanitaires. Mais le contexte critique a conduit le gouvernement à prendre dès le 16 janvier des mesures de restriction qui s’appliquent au champ du sport en lien avec la crise sanitaire.

Après plusieurs mois sans contact aucun avec les tatamis, la joie était pourtant palpable, aussi bien pour les jeunes que pour les professeurs. Malheureusement, ce fut de courte durée.

Une restriction de la liberté d’aller et venir, une vie sociale réduite à sa portion congrue, cette situation, tous les français l’ont vécu durant le premier confinement et probablement encore aujourd’hui avec l’application du couvre-feu de 18h à 6h, mais les personnes en situation de handicap, pour beaucoup, n’ont pas attendu le covid pour s’y retrouver confrontées.

Confinement rime avec isolement social des personnes en situation de handicap

C’est très probablement l’une des grandes leçons de cette crise sanitaire, nous prenons véritablement conscience que la vie est plus difficile à supporter sans relations sociales. Là encore, malheureusement, ce n’est pas une découverte pour nombre de personnes en situation de handicap qui, trop souvent, se retrouvent contraintes de vivre en vase clos au sein de leurs institutions, parce que l’accessibilité n’est pas au rendez-vous dans l’espace public, parce que des moyens financiers limités (rappelons que l’AAH se situe toujours sous le seuil de pauvreté) ne permettent pas toujours de laisser libre court à ses envies.

Avec le covid, nous avons appelé cette mesure de protection sanitaire, confinement, mais vécue de longue date cela s’appelle tout simplement de l’isolement social !

Le sport doit garder une place pendant la crise sanitaire

C’est précisément pour cette raison que malgré le contexte, le sport ne doit pas perdre de son importance dans le quotidien des personnes. C’est un bien précieux pour chacun de nous et peut être plus encore pour les personnes en situation de handicap. Aujourd’hui, ce sont eux les plus embêtés de ne pas pouvoir pratiquer, se retrouver ensemble avec la bienveillance des entraineurs et leur regard sur leurs propres capacités à faire. C’est un véritable élément de développement de leur identité personnelle. C’est également fondamental pour leur santé, car comme chacun sait, une pratique sportive régulière permet de lutter contre le surpoids ou les maladies cardiovasculaires.

Le sport peut donc avoir un rôle fondamental à jouer demain si on doit de nouveau affronter des crises similaires.

« De notre côté, nous allons continuer à proposer un accompagnement à la reprise du sport pour l’ensemble des adhérents de la délégation APF France Handicap de Gironde. Les séances auront désormais lieu en visio. Il y a un vrai enjeu pour que les jeunes soient là au sortir de la crise », a commenté Mylan Douthe, à l’initiative du projet Taïso handi valide.