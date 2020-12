Sport ensemble : Courrez pour Handicap International

Listen to this article Listen to this article



“Se dépasser ensemble, au-delà des différences” : Tel est l’objectif porté par l’opération “Sport ensemble”, course solidaire organisée par l’association Handicap International pour la deuxième année consécutive. Cet événement aura lieu à Lyon le samedi 9 juin, à Paris le samedi 16 juin, et à Nice le samedi 20 octobre et dont les recettes serviront à financer les différentes actions d’Handicap International.

Courrez, marchez, roulez, en solo, en binôme handi-valide et en famille

“En 19 ans de départs et d’arrivées suantes, de jambes et de roues unies pour le sport et la solidarité, Sport Ensemble a gagné son pari : rassembler au-delà des différences, petits et grands, amateurs et sportifs aguerris, personnes valides et handicapées autour d’un défi solidaire au profit de Handicap International, racontent les organisateurs. À Paris, Lyon et désormais à Nice, en solo, en équipe ou en binôme handi-valide, à pied ou en fauteuil… tous, relèveront un défi sportif de 5 km ou 10 km pour collecter 150 000€ au profit des actions de l’ONG sur le terrain”.

Au programme, une course organisée dans chacune des trois villes, mais aussi un “Village Sport ensemble” où les participants pourront découvrir des disciplines handisport et s’y initier : tennis de table fauteuil, ceci-foot…

Pratique

Lyon, samedi 9 juin, au Parc de Gerland dès 8h.

Paris, samedi 16 juin, au Bois de Boulogne, Pelouse de St-Cloud dès 8h.

Nice, samedi 20 octobre, sur la Promenade des Anglais dès 8h.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://handicap-international.fr/fr/actualites/sport-ensemble-2018-faites-chauffer-les-baskets-