Sport en entreprise adaptée : Une association lyonnaise lance un projet

Sport en entreprise – Quid de l’entreprise adaptée ? Une initiative lyonnaise pour développer le sport en entreprise adaptée

Avec la reconnaissance croissante des bienfaits de l’activité physique sur la santé et la recherche omniprésente d’un mieux-être au quotidien, le sport a fait sa place dans nos différents lieux de vie et notamment plus récemment, sur nos lieux de travail. De plus en plus d’entreprises reconnaissent dans le sport un bel outil de dynamisation collective, de motivation individuelle, et plus simplement, de bien-être salarial. Pourquoi ne pousserait-il pas les portes des entreprises adaptées (EA) ? C’est sur ce constat que l’ASUL, Association Sportive Universitaire Lyonnaise s’engage aujourd’hui sur le terrain du sport en entreprise adaptée.

En sollicitant les entreprises adaptées du territoire lyonnais, l’ASUL souhaite permettre la maturation d’un réseau actif de professionnels qualifiés dans les domaines de l’entreprise, de la santé et du sport. Les programmes d’intervention proposés s’articulent autour de trois axes complémentaires : la mise en pratique d’une activité physique choisie conjointement avec les acteurs de l’EA, la participation active de professionnels de santé et enfin la formation de personnels de l’EA pour une autonomisation de ces bonnes pratiques. La volonté d’influencer positivement, transversalement et durablement la qualité de vie professionnelle et personnelle des travailleurs en situation de handicap est au cœur de cet engagement. Lutte contre la sédentarité, adoption des bonnes postures et valorisation d’une hygiène de vie saine donneront sens à cet agir.

Si vous souhaitez participer à ce projet de développement du sport en entreprise adaptée ou simplement échanger, n’hésitez pas à nous contacter. L’ASUL sera heureuse de partager votre vision, de faire évoluer cette initiative au plus proche des besoins, ambitions et intérêts des travailleurs en situation de handicap.

ASUL,

189, rue Léon Blum 69100 Villeurbanne

Téléphone : 04 78 53 18 71 et 06 59 87 05 11

Mail :

lea.simonin@asul.org