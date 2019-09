Sport dans les établissements : l’exemple des Amis de l’Atelier

Le sport dans les établissements, l’exemple de la Fondation des Amis de l’Atelier

La Fondation des Amis de l’Atelier, acteur majeur de l’accompagnement de personnes en situation de handicap psychique et mental en France, met en place de nombreuses initiatives au sein de ses différents établissements pour favoriser la pratique sportive.

L’inclusion sociale des personnes en situation de handicap constitue un enjeu majeur pour la Fondation des Amis de l’Atelier. Le sport dans les établissements est l’un des moyens déployés. Il offre un espace relationnel privilégié, permet de s’extraire temporairement du contexte du milieu spécialisé, de gagner en autonomie, de mieux appréhender les situations du quotidien et professionnelles, dans la confiance.

Au-delà des discriminations, le sport aide à modifier le regard porté sur le handicap. Les performances réalisées permettent, quand elles sont médiatisées, de mieux apprécier l’autre, avec ses différences.

Pour Ghyslaine Wanwanscappel, directrice Générale de la Fondation des Amis de l’Atelier, « Les activités sportives et culturelles, sont très importantes pour nous. Elles représentent de véritables vecteurs d’inclusion. Nous avons de grands sportifs à la Fondation ! Le sport permet de démystifier le handicap et de prouver que nous pouvons vivre avec et comme les autres ».

Parmi les pratiques sportives en compétition, la Fondation compte de nombreux champions et médaillés tels qu’Anaïs qui a gagné en 2017 le championnat de tennis adapté en division 1 à Aix-en-Provence et Rouen. Elle se préparait aux championnats d’Europe en 2018 à Paris. Cédric Courmaceul, travailleur à l’ESAT de Chennevières, a remporté en 2018 pour la 2ème année consécutive le prix de champion de France de tennis de table handisport.

Enfin, douze athlètes du Foyer de Vie de Limoges ont participé au Championnat de France d’athlétisme adapté et ont ramené quatre titres de Champions de France, huit de vice-champions et deux médailles de bronze.

Concernant la pratique amateur, la Fondation propose des activités sportives adaptées aux possibilités de ses bénéficiaires. Elle participe aussi depuis 2016 à des courses telles que la Go Sport Running Tour du Château de Versailles qui a réuni cette année 130 personnes, salariés, personnes accompagnées et partenaires de la Fondation.

Par ailleurs, la Fondation s’intéresse d’ores et déjà aux JO 2024 de Paris en mettant en place différentes opérations dans ses établissements.