Sport adapté: succès du cross du Havre

Le traditionnel cross du Havre de sport adapté s’est déroulé jeudi dernier en forêt de Montgeon. Cent cinquante participants provenant de différents établissements spécialisés de Seine-Maritime, dont l’institut médico-pédagogique l’Espérance et l’institut médico-professionnel La Renaissance du Havre, se sont affrontés sur des distances de 1 000 à 3 000 mètres. Du poussin au vétéran, chacun a pu se surpasser dans un challenge amical, coupes et breloques récompensant les meilleurs de chaque catégorie.

« C’est un moment de rencontres et d’échanges privilégié, à la fois pour les jeunes mais également pour les encadrants. Sur le plan éducatif, c’est l’occasion pour les sportifs de mieux apprendre à se connaître (gestion de ses efforts, de ses émotions dans la victoire comme dans la défaite). Cela peut être également l’aboutissement d’un travail réalisé avec les jeunes dans le cadre des séances d’EPS dans les établissements spécialisés. C’est aussi une chance d’accéder au pôle culturel que peut représenter le sport (respect de règles spécifiques, opposition directe, etc.) », déclaraient à nos confrères de Parie-Normandie Alexandre Le Lanno et Rémi Manga les éducateurs qui animaient la compétition.

(Source PN)