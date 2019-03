Sport adapté : Championnats du Monde de ski du 5 au 11 mars

Cette compétition rassemblera les meilleurs skieurs alpins et nordiques en situation de handicap mental et/ou psychique. 12 nations et une centaine d’athlètes seront présents pour ces championnats organisés par l’INAS et la Fédération Française de Ski Sport Adapté. Ces sportifs exceptionnels s’affronteront dans des épreuves de ski alpin telles que le slalom géant, le slalom parallèle, le slalom spécial et le super G, sur les pistes des Montagnes de Lans. En ski nordique, des épreuves de moyenne et longue distances, le sprint et le relais se dérouleront sur le domaine nordique d’Autrans-Méaudre en Vercors. Des marraines mondialement titrées : Carole Montillet, championne olympique de descente en 2002 et Mélanie De Bona, championne de ski alpin FFSA, détentrice de 7 titres mondiaux.