Sport adapté: le Président fait le point au moment où se termine la saison

La saison 2008/2009 se termine sur une nouvelle augmentation du nombre de licenciés qui s’élève à environ 42 000 !” lance Yves Foucault. Cette progression significative démontre la vitalité de nos 700 associations et nous incite à poursuivre des actions de la FFSA.”

“La négociation de la convention d’objectifs 2009 a eu lieu, poursuit-il. Elle s’est relativement bien passée malgré une baisse de 1,7% de notre dotation (baisse la moins importante de toutes les fédérations). Le secteur médical a été fortement restreint même si aujourd’hui nous avons des obligations par rapport au haut niveau. Nous ne manquerons pas d’évoquer ce sujet lors de notre rendez-vous avec notre nouvelle ministre des sports.”

Tirer les enseignements

“Notre participation aux 3es Global Games a été satisfaisante avec huit médailles et seize sportifs médaillées, le résultat est correct même si nous devons remarquer que seules deux médailles viennent de l’athlétisme et le reste du tennis de table. Le CREF de Poitiers a ainsi démontré toute son utilité et il nous faudra tirer tous les enseignements de ce séjour en République Tchèque. Nos sports collectifs ont encore beaucoup de travail, il leur faudra poursuivre leurs efforts.”