« Moi, je suis une femme avant tout, et ensuite un handicap physique me rend totalement dépendante de l’autre. Mon mode d’expression reste les cris de colère ou de rire, entre les deux les nuances sont difficiles. Mais une main qui soutien la mienne au-dessus d’un clavier permet aux maux, aux mots de jaillir de ma pensée. » Si le lecteur accepte la spontanéité du langage d’Élisa, langage non parlé mais transmis par la technique de la communication facilitée, il découvrira, étonné et séduit, le monde intérieur d’une femme enfermée dans le silence depuis sa naissance, mais qui écoute, observe, ressent, vibre, souffre, aime, toujours avide de rencontrer et de célébrer la beauté des choses, des êtres et de Dieu.

« Spirale de vie, spirale d’amour » Elisabeth Guiffray-Serve 158 p. Prix : 15,50 €

Achat par correspondance :

15.5 € + 3 € de port