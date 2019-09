Spie Sud-ouest signe une convention de partenariat avec l’entreprise DSI

Alain Langlais, Directeur Général de SPIE Sud-Ouest et Jean-Louis Ribes, Gérant de Distribution Services Industriels (DSI) viennent de signer une convention de partenariat pour développer l’emploi des personnes en situation de handicap.

Agréée « Entreprise adaptée », DSI recrute, emploie, forme et accompagne plus de 80 % de salariés bénéficiant de la reconnais-sance en qualité de travailleur handicapé dans le cadre de contrats à durée indéterminée. Ceux-ci sont, pour leur immense majorité, très éloignés de l’emploi en raison même de leur handicap et de la désocialisation qui en résulte. Par cette convention, SPIE Sud-Ouest et DSI s’engagent dans une relation de partenariat durable permettant de faire travailler des collaborateurs en situation de handicap sur des chantiers communs de clients publics ou privés. Situés dans les régions Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Aquitaine, ces chantiers concernent tant les prestations de maintenance que les travaux dans les domaines du génie électrique, génie climatique et chauffage, génie mécanique, production d’énergie, transports et réseaux extérieurs, courants forts et courants faibles et fibre optique.

Associer les savoir-faire des deux entreprises

SPIE Sud-Ouest apporte son savoir-faire et son soutien technique pour permettre aux salariés recrutés par DSI de monter en compétence et d’accéder à un emploi durable. Quant à l’entreprise DSI, elle mettra à disposition de son partenaire, au-delà de sa compétence « métiers », ses modes d’organisation adaptés en matière d’emploi de travailleurs handicapés. Il s’agit notamment de son service Ressources Humaines spécifique, sachant recruter aussi bien sur aptitudes que sur compétences avec un accompagnement social fort et spécialisé. Au-delà, il s’agira pour les deux entreprises d’élaborer des « bonnes pratiques » où chacune apportera ses points forts et ses complémentarités afin de proposer au client une offre sociétalement riche et économiquement valorisée. « La signature de cette convention marque une nouvelle étape dans le déploiement de la Politique Handicap de SPIE au niveau de notre entreprise, mise en œuvre dans notre plan handicap depuis 2008 », déclare Frédérique Laborde, Directrice des Ressources Humaines de SPIE Sud-Ouest. « La culture handicap » va ainsi progresser au sein de SPIE Sud-Ouest, nos salariés étant amenés, grâce à cette convention avec DSI, à collaborer plus fréquemment avec des salariés présentant diverses situations de handicap.»

« Cette convention vient renforcer les rela-tions que nous avons depuis plusieurs années avec SPIE Sud-Ouest », déclare Jean-Louis Ribes, gérant de DSI. « Tout cela au bénéfice des personnes en situation de handicap qui auront ainsi plus de facilités à trouver un emploi qualifiant et durable sur les bassins d’activités des régions concernées. »