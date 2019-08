SPIE lance une nouvelle génération de livre

Pour la première fois, un seul livre réunit toutes les dernières avancées technologiques éditoriales et multimédias. « Une histoire de SPIE, Naître et renaître » revisite de manière inédite l’histoire d’un grand groupe industriel français. SPIE publie « Une histoire de SPIE, Naître et renaître », innovation majeure dans le monde de l’édition et du web. Inaugurant un genre nouveau, cet ouvrage est à la fois un livre physique connecté au web (hyperbook), un e-livre multiplateforme (iPad, iPhone, Blackberry, tablettes Android…), une bibliothèque virtuelle et un réseau social.

Écrit par Jean Monville, ancien président de SPIE, et préfacé par Gauthier Louette, président-directeur général du Groupe, ce livre est une édition augmentée dans tous les sens du terme : Hyperbook, il contient des codes imprimés appelés aussi tags (QR codes). Les possesseurs de smartphones peuvent les scanner afin d’accéder à des contenus augmentés ou « hyper-contenus » multimédias issus du web (audio, vidéo, photos, sites web, animations…) qui enrichissent le point de vue du lecteur et complètent le texte écrit.

Egalement e-livre, cet ouvrage est en ligne pour tous sur histoire.spie.com en version virtuelle interactive richmédia. Cette version électronique propose de nombreux « hyper-contenus » supplémentaires. Elle offre également des fonctionnalités évoluées telles que l’’accessibilité numérique des contenus aux personnes en situation de handicap sans oublier l’ouverture au web 2.0 : tous les contenus du livre peuvent être partagés sur les réseaux sociaux et la page facebook du livre crée un lien entre l’auteur et la communauté de ses lecteurs. Cet e-livre a été conçu pour s’adapter à la plupart des plateformes techniques (PC, Mac, tablettes iPad ou Android, smartphones, Touchscreen…) sans aucune installation d’un quelconque plugin ou logiciel supplémentaire.

Parmi les nombreuses innovations proposées, citons l’animation en 3D temps réel qui guide le lecteur pas à pas dans sa démarche d’« hyperlecteur » ou encore l’expérience de réalité augmentée par webcam qui met en scène l’auteur présentant son ouvrage à l’intérieur du livre !

Renaissance d’un patrimoine

La version en ligne histoire.spie.com ouvre aussi les portes d’une bibliothèque virtuelle constituée de documents historiques du Groupe, jusqu’alors inaccessibles, qui ont été numérisés spécialement dans le cadre de ce projet. L’interactivité de l’iconographie permet au lecteur d’ouvrir et de feuilleter pas moins de 60 documents d’archives inédits dont des photos illustrent les pages de l’ouvrage.

Concilier ventes physiques et numériques

Grâce à un marque-page servant de clé numérique, les acheteurs du livre bénéficient d’un accès à la plateforme de téléchargement 2gobook.spie.com. Ils peuvent ainsi télécharger une version numérique « à emporter » (offline) d’Une histoire de SPIE, Naître et renaître.

Une entreprise, des hommes et 150 ans d’histoire industrielle

Société de Construction des Batignolles, Schneider et SPIE, trois entreprises, trois cultures qui, à la fin des années 1960, s’unissent et se mêlent au terme d’une route déjà longue pour poursuivre ensemble l’aventure aux côtés des entreprises européennes qui les ont rejointes depuis. De la Monarchie de Juillet à nos jours, plus de 150 ans d’histoire au travers de révolutions, de guerres dévastatrices, de conquêtes et d’effondrements d’empires coloniaux. De la civilisation du fer et de la vapeur à celle de l’électricité, puis à celle des réseaux haut-débit, Jean Monville dresse le portrait des entrepreneurs et des entreprises qui, au 19e siècle, furent à l’origine du Groupe et de ceux qui l’ont ensuite animé.

Il retrace les évènements politiques et économiques qui ont influencé son évolution, les grandes étapes de son développement et les réalisations qui ont marqué son existence. Adoptant un style plus journalistique pour traiter la période en cours, le président d’honneur de SPIE y apporte également sa vision personnelle et engagée sur l’histoire récente de cet acteur majeur du monde industriel français devenu l’un des leaders européens des services techniques en énergie et communication.

« Cette édition “augmentée” du livre de Jean Monville salue le retour du Groupe en 2006 à un statut d’entreprise de plein exercice qui lui a permis de retrouver son nom historique, SPIE », précise Pascal Omnès, directeur de la communication du groupe SPIE et initiateur du projet. «Concentrant les technologies numériques développées avec le soutien de SPIE par notre partenaire BeeBuzziness dans le cadre de la stratégie globale d’e-communication Print-Web-Mobile du Groupe, Une histoire de SPIE, Naître et renaître constitue une expérience encore inégalée d’écosystème éditorial. Plus qu’un livre, c’est d’un origami numérique qu’il s’agit : fenêtre ouverte sur l’histoire de SPIE et idée de ce que pourrait être le futur du livre, il démontre, si cela était encore nécessaire, que le numérique et le papier ne s’opposent pas mais se mêlent au contraire dans une composition hybride jubilatoire ».