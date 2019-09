SpeediCath® Compact Set, quand la rentrée rime avec sortez !

SpeediCath® Compact Set est une solution tout-en-un comprenant une sonde urinaire et une poche de recueil pré-connectée pour se sonder même en dehors du domicile. Elle est conçue pour faciliter le sondage, notamment lors de déplacements et voyages.

SpeediCath® Compact Set existe en version homme et en version femme.

Avantages de SpeediCath® Compact Set

Immédiatement prête à l’emploi : inutile d’ajouter de l’eau avant utilisation grâce à son lubrifiant hydrophile

Nomade : Facile à stocker, à transporter et à jeter pour un sondage en toute discrétion même en dehors du domicile.

Facile d’utilisation : sa poignée ergonomique permet une insertion en un seul geste sans toucher le corps de la sonde*. Son système de fermeture permet une élimination propre et discrète de la sonde après usage. Son format compact (dans son étui la sonde homme fait moins de 21 cm et la sonde femme moins de 16 cm) et son étui rigide vous permettront de transporter facilement vos sondes pendant vos déplacements.

Indications

Troubles urinaires d’origine neurologique (paraplégie, tétraplégie, syndrome de la queue de cheval, SEP, Parkinson, Spina bifida) et non neurologique (post chirurgie digestive, urinaire ou prostatique, vessie hypocontractile…)

Sondage urinaire intermittent

Les sondes hydrophiles auto-lubrifiées sont utilisées pour le sondage urinaire intermittent et permettent ainsi aux personnes atteintes de rétention urinaire de vidanger leur vessie.

En plus des sondes urinaires SpeediCath Compact Set, vous recevrez votre kit de voyage pour préparer vos vacances ☀️, qui comprend :

♦ un guide pratique de voyage: conseils et astuces pour préparer un voyage lorsqu’on se sonde

♦ un certificat de voyage: à présenter aux agents de sécurité, qui explique pourquoi vous transportez autant de matériel médical et pourquoi vous pourriez avoir besoin d’aide

♦ une liste des indispensables

Voyagez en toute sérénité avec votre kit de voyage !

Chacun fait face aux troubles urinaires à sa façon. Rencontrer des difficultés pour vider votre vessie naturellement peut vous donner l’impression que vous devez renoncer à certains aspects de votre quotidien. L’autosondage vous permet de pratiquer les activités que vous voulez, sans restriction, tout en contrôlant votre vessie car vous pouvez la vider quand et où vous le décidez.

Les personnes qui se sondent se sentent plus indépendantes*.

Une fois que vous avez établi de bonnes habitudes de sondage, vous pouvez vaquer à vos occupations sans vous soucier de votre vessie ni craindre d’éventuelles fuites. Se sonder ne prend que quelques minutes et il existe même des sondes urinaires au format compact pour une plus grande discrétion et une plus grande facilité d’utilisation.

Lorsque vous sortez, pensez simplement à :

♦ Respecter votre rythme de sondage

♦ Vous organiser un peu à l’avance

♦ Ne pas oublier les produits dont vous aurez besoin

Il est essentiel d’adopter de bonnes habitudes de sondage

Il est important que vous vous sondiez entre quatre et six fois en moyenne par jour**ou aussi souvent que prescrit par votre médecin. Pour ne pas oublier, vous pouvez associer le sondage aux gestes que vous réalisez quotidiennement comme vous laver les dents ou manger par exemple. Si vous devez sortir ou que vous n’avez pas encore bien pris le rythme de l’autosondage, vous pouvez programmer une alarme sur votre montre ou votre téléphone pour ne pas oublier de vous sonder.

Amusez-vous en toute confiance, même à des kilomètres du confort de votre domicile

Les troubles urinaires ne doivent pas vous empêcher de sortir et de faire tout ce dont vous avez envie, mais c’est souvent plus facile à dire qu’à faire. À la maison, vous connaissez vos toilettes, vous avez tout ce qu’il faut sous la main et pouvez vous sonder quand vous le souhaitez. Mais à l’extérieur, on ne sait jamais vraiment à quoi s’attendre.

Tout est dans l’organisation

Lorsque vous avez trouvé votre rythme de sondage, vous pouvez facilement organiser vos passages aux toilettes de manière à ce qu’ils s’accordent à votre emploi du temps. Et si un jour vous avez prévu plus d’activités que d’ordinaire, avec, par exemple, un déjeuner au restaurant puis une longue balade ou un trajet jusqu’au cinéma, il vous faut penser à l’avance au moment où vous pourrez vous sonder entre ces différents événements. Demandez-vous : faut-il que je me sonde avant de quitter le restaurant ? Vaut-il mieux me sonder juste avant le début du film afin de ne pas avoir à me lever pendant la séance ?

Préparer son sac

Il existe des sondes au format compact que vous n’aurez aucun mal à glisser dans votre poche ou votre sac à main. Vous pourrez même en prendre plusieurs facilement, au cas où. De plus, si vous optez pour une sonde au design neutre, non médical, personne ne devinera de quoi il s’agit. Soyez préparé(e) pour tous les cas de figure. Vous pourriez tomber sur des toilettes impeccables, mais aussi affreusement sales, alors prévoyez des lingettes et du gel désinfectant pour les mains. Réfléchissez peut-être à l’utilité d’un set de sondage : une solution tout-en-un avec sonde urinaire et poche à urine pré-connectée.

Faut-il en parler à vos amis ?

Vos amis ont peut-être connaissance de vos difficultés ou, au contraire, ils n’en savent rien. Il peut être judicieux d’informer un ou deux amis (les plus proches) qui pourrons vous soutenir quand vous sortirez. Ils comprendront votre besoin de prévoir des pauses et pourront vous aider en cas de problème éventuel.

Que dois-je leur dire ?

Il n’est pas nécessaire d’entrer dans les détails. Dites simplement que vous avez des troubles urinaires et que vous avez besoin de vous organiser un peu à l’avance en cas de sortie. Cela suffira dans la majorité des cas. Allez, lancez-vous !